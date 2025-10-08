La advertencia de un economista ante una nueva intervención del Tesoro sobre el dólar: “Quedan dos días de poder de fuego”

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, se refirió a la situación del mercado cambiario argentino a pocas semanas de las elecciones. También advirtió sobre el escaso margen de maniobra del Tesoro, la falta de dólares y el riesgo de un cambio forzado del régimen cambiario.

Gastón Alonso explicó que, “una noticia que teníamos el día de ayer a última hora tenía que ver con la venta nuevamente del Tesoro, de dólares del Tesoro para contener esta brecha”.

La estabilidad del dólar

Y agregó: “Ya vemos hace tiempo que el dólar estaba planchado en 1.420 para los operadores, para los analistas que ingresan a la plataforma A3 a ver cómo está momento a momento el dólar, vemos hace días que se mantiene en torno a $1.430”.

“El Tesoro cuenta con alrededor de 680 millones de dólares en la cuenta del Banco Central, o sea su poder de fuego para intervenir en la banda. Y si nosotros sacamos el promedio de lo que viene vendiendo en las últimas jornadas, son más o menos 300 millones por día. Entonces hagamos una cuenta fácil, tenés 600 millones de poder de fuego y venís gastando en promedio 300 millones por día, bueno, quedan dos días de poder de fuego”, precisó Alonso.

Se agotan los días de intervención para el Tesoro

Asimismo, describió la situación: “A eso le sumamos algo más, que es que antes del 26 de octubre tenemos un pago a los mecanismos internacionales por 330 millones de dólares más o menos, con lo cual te quedaría un solo día de intervención. Bueno, en ese sentido obviamente que el panorama es absolutamente crítico”.

Frente a esa realidad, el economista señaló que, “algún as bajo la manga tendrá que salir a plantear el Gobierno, estimo que Caputo hará algún anuncio, que de todos modos va a servir con la misma lógica que sirvió el último anuncio del 22 de septiembre, que fue la baja de retenciones”.

Sin embargo, advirtió que, “será un nuevo stock que será consumido si no hay modificaciones de fondo, que de nuevo, a 15 días de la elección no creo que haya modificaciones de fondo. ¿Qué es modificación de fondo? Un cambio del régimen cambiario”.