La amenaza de la bacteria carnívora: cómo actúa y qué riesgo representa

Fernanda Cornejo, analista internacional, analizó en Canal E los alcances de la bacteria Vibrio vulnificus, sus formas de contagio, su presencia global y los riesgos para América Latina.

Qué es la bacteria carnívora y cómo se transmite

Fernanda Cornejo explicó que la bacteria carnívora, cuyo nombre científico es Vibrio vulnificus, no es nueva, pero sí ha mutado en los últimos tiempos, volviéndose mucho más peligrosa. “Como pasa muchas veces, estas bacterias se duermen y finalmente, cuando vuelven a aparecer, tienen mutaciones que las vuelven mucho más graves”, señaló.

La bacteria se propaga a través del agua del mar, y según la analista, ya se confirmaron ocho víctimas fatales en Estados Unidos, así como casos en el mar Báltico y otros aún sin localización precisa que estarían en América del Sur. “El contagio se puede hacer a través de dos formas: uno comiendo mariscos o pescados crudos y también si es que uno ingresa al mar y tiene contacto con el agua con alguna herida abierta”, advirtió.

Efectos sobre el cuerpo y peligros para la salud

Cornejo detalló que la bacteria genera infecciones severas en la piel. “Puede generar llagas muy grandes que, por lo general, en los casos menos graves, terminan en amputaciones; y en los más graves, en septicemia que puede llevar a la muerte”.

Consultada sobre el apodo “bacteria come carne”, la especialista explicó: “Empieza a ser una especie de necrosis, se come todo. Por lo general son los extremos: si ingresa, por ejemplo, a través de un brazo, puede propagarse rápidamente a las manos, y ahí es donde se tiene que hacer la amputación rápidamente”.

Diagnóstico y detección

La analista señaló que actualmente no existen métodos preventivos para detectar la presencia de la bacteria en el agua de mar. “Solamente las personas que son portadoras, ahí se les hace un análisis de sangre y se identifica que están con la bacteria”, explicó. Además, subrayó que la enfermedad no se contagia de humano a humano: “Solamente se propaga a través del agua, no del contagio entre seres humanos”.

¿Hay riesgo en América del Sur?

Cornejo confirmó que ya se detectaron casos en América del Sur y que el riesgo crecerá con el aumento de la temperatura del mar. “La gran alerta que vamos a tener que tener de este lado va a ser cuando suban las temperaturas, cuando empiece también a haber mayor concurrencia en el mar, en las costas de la Argentina y de toda esta zona de América Latina”, indicó.

Cómo prevenir el contagio

La forma más efectiva de prevenir el contagio a través de alimentos es la cocción adecuada. “Al hervirse cualquier marisco, cualquier pescado, ya se muere completamente la bacteria”, aseguró. Según explicó, “cuando las temperaturas son muy altas, ya desnaturaliza completamente la bacteria, por lo cual no puede seguir viviendo”.

Situación global: casos y víctimas

“Ahora son más de 50 casos confirmados y ocho víctimas fatales”, informó Cornejo, quien llamó a mantener la calma pero también a tomar recaudos ante esta peligrosa infección que ya se encuentra expandida en varios puntos del planeta