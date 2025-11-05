La baja del riesgo país no alcanza: “Tenemos una crisis de endeudamiento bastante compleja”

La economista, Carina Farah, en contacto con Canal E, se refirió al escenario financiero de Argentina ante la baja del riesgo país y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de deuda.

Según Carina Farah, el desafío no pasa por endeudarse más, sino por generar divisas genuinas que garanticen la sostenibilidad de la economía. “Es sostenible en la medida de que la Argentina crezca por lo menos a esa tasa. Si te endeudás al 11%, bueno, tendrías que crecer, tendrías que generar un incremento en tus ingresos por lo menos del 11%, como para que eso sea sostenible en el largo plazo”, advirtió.

Las complicaciones que atraviesa Argentina

Asimismo, subrayó que el país atraviesa una “crisis de producción y de recesión” que limita su capacidad de pago. En ese contexto, consideró que, “nos preocupamos tanto por colocar deuda a una tasa barata, cosa que está muy bien, pero en la coyuntura, en el largo plazo, tendríamos que apuntar a políticas o a un sistema que nos permita venderle al mundo, generar dólares de manera genuina y de esta manera vamos a poder pagar ese dinero, pero además vamos a generar empleo, vamos a generar una mejora en la calidad de vida de la población”.

Sobre si tomar deuda a tasas altas es una decisión riesgosa, Farah explicó que, “no es una irresponsabilidad en el corto plazo. En la situación acuciante que está viviendo la Argentina hoy, obviamente es la única alternativa que te queda, o sea, no tenés mucha más”. Sin embargo, advirtió sobre el peso del endeudamiento acumulado: “La Argentina viene de un proceso de endeudamiento muy fuerte, le debemos, como dicen las abuelas, una vela a cada santo”.

Se mantiene la complejidad en la crisis de endeudamiento

También se refirió a las causas estructurales de la crisis: “Tenemos una crisis de endeudamiento bastante compleja, sobre todo, no digo por el monto, sino por la capacidad de pago que tenemos nosotros de esa deuda. Eso es lo que se está cuestionando”. Y agregó que, si los fondos se hubieran destinado al desarrollo, la situación sería distinta: “Porque si esa deuda hubiera ido a fortalecer el aparato productivo de la Argentina, te diría que, bueno, que hoy hace falta refinanciar, bueno, menos mal que el riesgo país bajó de 1.100 a la mitad”.

Pese a la mejora del indicador, la economista fue crítica: “Estamos festejando una extensión de la tarjeta cuando ya tenemos todas las tarjetas, cuando ya no podemos usar ninguna de las otras”.

En esa línea, alertó sobre la dependencia financiera del país: “Desde hace bastante tiempo y con este Gobierno se ha agudizado este proceso de seguir metiendo plata en la deuda a cualquier costo”.