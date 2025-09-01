La credibilidad del Gobierno en juego tras el fallo por los audios de Karina Milei

En diálogo con Canal E, el economista y filósofo Horacio Fazio advirtió que el fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei afecta directamente la imagen del Gobierno. Según explicó, “si se persigue no difundir el audio es porque el contenido puede comprometerlo al Gobierno. Si no, no se iría por esa vía”.

Fazio sostuvo que lo relevante no es tanto la forma judicial sino la percepción pública. “Acá lo importante es que juega la credibilidad del Gobierno, esto huele a estatístico, es decir, ocultar conversaciones que puedan comprometer el accionar oficial”, señaló.

El economista planteó que esta decisión genera sospechas en la sociedad. “Uno necesariamente asocia esa intención a que no se conozcan determinadas condiciones y términos de conversaciones que ocultan algo o se desvían de la imagen que el Gobierno pretende tener ante el público”, agregó.

El impacto político en medio de la campaña

Consultado sobre el efecto electoral, Fazio reconoció que el caso representa un problema para la gestión. “Evidentemente es un problema porque creo que hay que insistir más en lo que acabo de decir”, subrayó.

El economista recordó que el actual oficialismo llegó al poder en un escenario particular. “Hay que recordar cómo llega este Gobierno a ganar. Fue a través de un conjunto de casualidades y condiciones, con alianzas entre el segundo y el tercero, que lograron alcanzar la primera posición”, explicó.

En ese sentido, destacó que la transparencia y la lucha contra la corrupción fueron banderas fundamentales. “Sería claro que la transparencia, el anticorrupción, son cuestiones que se supone debía garantizar este Gobierno”, remarcó Fazio.