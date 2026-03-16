La disyuntiva del Gobierno: “Tiene que hacer la dura elección de bajar la inflación a costa de un poquito menos de crecimiento”

El economista, Alejandro Bianchi, conversó con Canal E y se refirió al escenario económico y financiero argentino y explicó cómo los acontecimientos políticos pueden impactar en la volatilidad de los mercados, el dólar y los activos financieros.

Alejandro Bianchi destacó que uno de los factores clave para el funcionamiento de los mercados es la confianza y la transparencia de quienes participan en ellos. “Los mercados se construyen a través de la confianza y, bueno, ya bastante volátiles de por sí son los activos, las acciones, los bonos, como para además agregarle una volatilidad extra por el mal comportamiento ético de los players del mercado”, señaló.

Los dilemas éticos y su impacto en la economía

Asimismo, explicó que muchas decisiones públicas deberían evaluarse teniendo en cuenta cómo serán percibidas por la sociedad y los inversores: “Lo importante no es tanto el costo marginal, sino hay un factor que tiene que ver con ¿cómo se reflejarían tus actos si se hacen públicos?”.

Además, Bianchi agregó que ese tipo de situaciones pueden afectar no solo a una figura política sino también a la percepción general del espacio político. “Yo creo que un poco fue lo que le faltó ahí a Adorni, algo de entrenamiento en términos de ética, que limitarse a pensar dos minutos, si esto se hiciera público, ¿cómo se reflejarían estos actos?”, planteó.

Bajar la inflación con sacrifico del crecimiento económico

A su vez, sostuvo que el principal desafío económico del Gobierno debería ser reducir la inflación, incluso si eso implica un menor ritmo de crecimiento económico: “En mi opinión, el Gobierno tiene que, lamentablemente, hacer la dura elección ahora de elegir bajar la inflación a costa de un poquito menos de crecimiento”.

En ese contexto, el entrevistado advirtió que la situación actual ya está afectando a algunos sectores del sistema financiero. “Los bancos no están teniendo su mejor trimestre y claramente se ve una toma de ganancias en el mercado financiero”, expresó.

También se refirió al impacto de las altas tasas de interés sobre el crédito y aconsejó prudencia a quienes piensan endeudarse: “La recomendación al inversor de a pie es tratar, digamos, de no, en este periodo, me parece que no es lo más recomendable endeudarse demasiado”.