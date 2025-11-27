“La economía todavía no encuentra motores para un crecimiento significativo”, señaló un economista

El economista, Marcos Cohen Arazi, pasó por Canal E y se refirió a la situación industrial y la evolución de la actividad económica tras la publicación del EMAE de septiembre. Aunque los datos oficiales mostraron un leve repunte, advirtió que la industria continúa en una situación delicada y que la competitividad argentina sigue mostrando mejoras demasiado lentas.

Marcos Cohen Arazi reconoció el dato positivo del EMAE, pero advirtió que la recuperación está lejos de ser suficiente: “Ya desde comienzos de año, de febrero en adelante, la actividad se ubica a un nivel de estancamiento”. Y agregó que, aunque el último indicador fue favorable, “habla todavía de una economía que no encuentra motores para un crecimiento significativo, sobre todo en lo que es la economía real”.

A qué se debe el leve repunte en la mejora de la actividad económica

Asimismo, explicó que buena parte de la mejora interanual del 0,5% responde a la performance del sector financiero más que al dinamismo productivo: “Parte de ese 5% tiene que ver con el crecimiento de la actividad financiera, más que de actividades reales”. Esta lectura coincide con el informe de competitividad que el IERAL difundió recientemente.

Uno de los puntos críticos señalados por Cohen Arazi es el persistente retraso de la competitividad local frente a países vecinos. Según detalló, “cerca de la mitad siguen siendo más caros en los otros países” cuando se comparan 80 precios de insumos fundamentales para la producción.

Disparidad de precios en Argentina en comparación a América Latina

A su vez, precisó diferencias muy marcadas con Paraguay: “Cerca del 70% de los bienes y servicios que se utilizan para la producción son más caros en Argentina que en Paraguay”. Sobre la misma línea, añadió que en Brasil “la relación es más pareja, pero cerca de la mitad son más caros en Argentina”.

El resultado es un cuadro donde la estructura de costos continúa afectando de manera directa tanto a la industria como a las PyMEs. “Se están atenuando, es muy lerda la mejoría en la competitividad estructural”, remarcó el entrevistado.

Sobre el impacto de las importaciones, afirmó que el nuevo contexto macroeconómico dio más aire, pero no resolvió la brecha de precios: “La lógica del cambio en el contexto macroeconómico de estos últimos dos años implican un acceso más libre a la importación de bienes, pero todavía no tan liberado al mercado de cambios”.