La expansión de Carter´s en Argentina: “Hay una confianza en el mercado que lo estamos viendo”

La gerente comercial de Carter’s en Argentina, María Paula Cassiani, en diálogo con Canal E, hizo hincapié sobre el plan de expansión de la marca en el país, el contexto económico y las oportunidades que ven las grandes compañías internacionales para invertir en el mercado local.

“La marca hace seis años que está en Argentina. Debido a todas las restricciones o un poco las limitaciones que teníamos en ese entonces, decidimos fortalecernos primero en el mercado en el interior del país para después dar el salto y ahora tenemos esta proyección de 30 locales en los próximos tres años”, explicó María Paula Cassiani.

La estrategia de la marca Carter´s para expandirse por el país

Asimismo, detalló la estrategia: “El desembarco o la expansión en el país es de la mano de un negocio mixto, por un lado las franquicias, la idea es desarrollar todo ese negocio de franquicias en el interior del país, además tenemos un negocio muy grande que es el multimarca, que tenemos más de 50, 60 partners multimarcas y además con locales propios o de operación propia que van a estar ubicados en los principales shoppings de Buenos Aires y de algunas otras plazas del país”.

Cassiani destacó que, “hay una confianza en el mercado que lo estamos viendo y hay una confianza también en la marca, entonces por eso también es que estamos siguiendo ese desembarco y estamos poniendo mucho foco en esa expansión”.

Cuánto se requiere para invertir

Sobre los montos necesarios, señaló: “La inversión depende más que nada del acondicionamiento de los locales para que puedan responder a todo lo que es la imagen de la marca de Estados Unidos, porque todos los locales y Carter’s son iguales. Nosotros ahora más o menos el acondicionamiento de un local de 60 metros parte de los USD 1.200 el metro cuadrado y además ese local lo tenés que surtir con entre 5.000 y 7.000 prendas, así que esa sería más o menos la inversión inicial”.

La entrevistada aclaró que los costos varían según la ubicación: “Obviamente que todo depende de dónde está ubicado el local, de los proveedores que tienen en los distintos lugares, porque no son los mismos los precios que se manejan en capital que por ahí en alguna localidad del interior”.

También resaltó la importancia del canal digital: “Es una de las piedras fundamentales de Carter’s en Argentina, de hecho fue el primer canal que abrimos acá, así que sí, creemos que también con el crecimiento y con la expansión a nivel local, ese canal va a acompañar ese crecimiento, la tendencia es que así lo haga y lo está haciendo, así que sí, va a fortalecerse mucho ese canal”.