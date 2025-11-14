La Feria Gastronómica Italiana vuelve a la Usina del Arte con cocina, música y más de 2.000 premios

En diálogo con Canal E, el viceembajador Dario Savoriti destacó que la Feria Gastronómica Italiana será “una gran fiesta de Italia y de la comida italiana” abierta a todo el público porteño.

El encuentro se realizará este sábado, de 12 a 18, en la Usina del Arte, con entrada libre y gratuita. “Habrá unas 20 propuestas de comida italiana: pizza, pasta, postres, helado, café, aceite, vino… de todo un poco para disfrutar”, explicó Savoriti.

Donato de Santis encabezará una masterclass gratuita

Uno de los puntos fuertes del evento será la presencia del reconocido chef Donato de Santis, figura emblemática de la gastronomía italiana en la Argentina. “Donato va a estar presente y dará una masterclass abierta allí mismo en la Usina”, señaló el viceembajador.

Además de los espacios culinarios, la jornada incluirá música en vivo, demostraciones gastronómicas y actividades pensadas especialmente para niños.

Más de 2.000 premios para los asistentes

El encuentro busca ser una celebración completa, y por eso contará con un gran sorteo para quienes participen de la feria.

“Vamos a entregar casi 2.000 premios, desde tragos hasta cenas en restaurantes, estadías en hoteles, máquinas de café y muchos regalos más. Es muy fácil ganar algo porque realmente hay muchísimos premios”, aseguró Savoriti.

Un evento con apoyo del Gobierno porteño

El viceembajador subrayó además el rol del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acompaña la iniciativa por segundo año consecutivo y facilita el uso de uno de los espacios culturales más destacados de la ciudad.

“La Usina del Arte es un lugar precioso y está en un barrio icónico para la comunidad italiana como es La Boca”, destacó. Savoriti invitó a todos los vecinos y visitantes a sumarse: “Los espero a todos el sábado. Será una fiesta para disfrutar en familia”.