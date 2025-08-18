La influencia de los programas sociales en la economía de México: “13 millones abandonaron la condición de pobreza”

El periodista mexicano, Enrique Hernández, analizó en Canal E el impacto de los programas sociales y el aumento del salario mínimo en México, que modificaron la estructura social y económica del país.

“Los programas sociales y el aumento en el salario mínimo en México hicieron que al menos 13 millones abandonaran la condición de pobreza económica en este país”, afirmó Enrique Hernández.

Argentina habría recibido asesorías de México

Luego, recordó que, “estos planes sociales fueron impulsados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso tuvo también asesorías argentinas en este modelo de entregar dinero pues a diferentes grupos sociales, desde jóvenes, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores”.

Además, Hernández destacó que, “México le dio una asesoría al gobierno de Alberto Fernández en San Martín en algún momento”, ya que el modelo mexicano llevaba años de aplicación. Sin embargo, advirtió que, “gran parte de la población mexicana, estamos hablando de unos 44 millones de mexicanos que no tienen seguridad social ni seguro popular en este momento”.

“Esto desapareció en el gobierno de López Obrador y obviamente pues son dos constantes, un contraste, por un lado una buena noticia y por otro lado pues la mala noticia”, señaló.

Cuál es el monto del salario mínimo en México

Sobre el salario mínimo, el periodista precisó: “Más o menos se equivale a 480 dólares, en el último sexenio subió más o menos 100%”. Asimismo, explicó que este aumento no desató la inflación: “Obviamente se aumentó la inflación pero no por un tema del salario mínimo ni las alzas salariales, aumentó por un tema que hubo con el tema del COVID y todo este tema que ha venido dándose con la guerra de Arancel”.

En cuanto a la pobreza, indicó: “Más o menos estarían en un monto de entre 500 y 600 dólares, que es como lo que está traspasada el salario mínimo”. También puntualizó que las familias reciben “entre 200 y 300 dólares” de ayudas sociales y un promedio de “400 a 500 dólares al mes de remesas”.