Inteligencia artificial en el mundo laboral: “No se trata de que venga a quitar empleos, sino de una transformación”

El avance de la inteligencia artificial está interfiriendo en diferentes sectores a nivel mundial y el mercado laboral no es la excepción, sin embargo, no se habla de un reemplazo de ciertos empleos sino de una complementación. En ese sentido, este medio se contactó con Yas García, CEO de la Fundación Conocimiento Abierto.

La transformación del trabajo mediante la inteligencia artificial

Yas García, con formación como analista en sistemas, recordó sus comienzos: “Cuando estudiábamos sistemas, el futuro era la programación. Hoy la tendencia es convertirnos en generalistas más que en especialistas”.

La clave, según comentó, está en la colaboración entre humanos y máquinas: “No se trata de que la IA venga a quitar empleos, sino de una transformación del trabajo. En el presente y en los próximos años, lo que se viene es la colaboración máquina-humano”.

Programar ya no alcanza para trabajar en el mundo de la tecnología

En ese marco, la programación pura pierde centralidad frente a habilidades más amplias. “Hoy, si querés trabajar en tecnología, no alcanza con saber programar. Tenés que saber usar la inteligencia artificial. En las empresas ya no se toman programadores que no estén capacitados para trabajar con estas herramientas”, subrayó García.

Para quienes se preguntan qué estudiar en este contexto cambiante, expresó: “Si hoy tuviera que recomendar algo, sería estudiar datos. Data science, data analytics, entender cómo funcionan los datos, que son la base de la inteligencia artificial. Ahí está el verdadero diferencial”.

El avance de la tecnología y la necesidad de no quedarse atrás

Además, la entrevistada destacó la importancia del aprendizaje continuo: “El futuro del trabajo ya llegó. Tenés que aprender algo nuevo todos los días. Esto avanza tan rápido que en tres o cinco años estaremos hablando de temas que hoy ni imaginamos”.

En cuanto a la transformación del mercado laboral, señaló que las empresas están en un momento de pausa y análisis: “Muchos departamentos de recursos humanos están revaluando sus procesos. No es solo contratar personas que sepan programar, sino entender qué tecnologías se pueden integrar y cómo hacerlo estratégicamente”.