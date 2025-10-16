La reacción del agro a la volatilidad cambiaria: “Los productores no hacen declaraciones en los medios, hablan con sus ventas”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E la situación económica y el impacto del tipo de cambio en el sector agropecuario, en un contexto de inestabilidad local y global.

“Nos sorprende semana a semana el mercado, si no es el mercado local, si no son las lluvias, es la geopolítica y si no son las ayudas financieras”, contextualizó Germán Iturriza. “Me pongo en los zapatos de un productor y la verdad que no sabría bien qué hacer, porque este contexto en el cual de repente el tipo de cambio baja $100 en Argentina o de repente sube $100 en 24 o 48 horas, uno no sabe bien ni cuál es el tipo de cambio de equilibrio”, explicó.

Cuál es el tipo de cambio de equilibrio para el agro

Asimismo, remarcó que, “no se va a decidir un tipo de cambio que beneficie solamente a un sector”, y advirtió sobre el desafío de encontrar “qué tipo de cambio, qué nivel del tipo de cambio será para estabilizar todas las cuentas”.

Sobre la reacción de los productores frente a la volatilidad del dólar, Iturriza afirmó: “Más que los productores no se dedican a hacer declaraciones en los medios, pero sí hablan con sus ventas. Cuando vende el productor es porque realmente está sintiendo que la ecuación económica le está dando un resultado que le permite cubrir sus costos, tener una mínima rentabilidad y poder planificar una campaña para el año siguiente”.

El panorama de las últimas ventas

A su vez, explicó que, “eso sucedió en los últimos 20, 25 días después del 23 de septiembre, que se dispararon las ventas de soja, se movieron las ventas de maíz y acompañaron un poco las ventas de trigo, pero en particular fue soja”.

“En estas últimas cuatro o cinco jornadas se viene cayendo a pique el volumen de venta de producto”, advirtió el entrevistado. Sobre la misma línea, sostuvo que, “la soja está cerca de los $450.000 y ese es un número que claramente no va a mover la aguja”.

Además, resaltó que, “si vos artificialmente hoy estás controlando el tipo de cambio, pero lo dejás quieto y la inflación corre al 2%, quien absorbe esa diferencia de cambio que tenemos hoy es el productor agropecuario, pero hasta dónde, cuánto pecho le da, no tiene mucho más, y encima tengo que sumar a las zonas inundadas que no saben si van a poder sembrar”.