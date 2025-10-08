La situación de los suelos en Argentina: “El país está absolutamente negativo en todos los nutrientes”

En el marco de la gira fluvial organizada por Fertilizar Asociación Civil sobre la hidrovía del Paraná, este medio se comunicó con el coordinador técnico de Fertilizar AC, Esteban Ciarlo, quien advirtió sobre el déficit de nutrientes que afecta a los suelos argentinos y llamó a una mayor conciencia sobre la reposición y el diagnóstico de la fertilidad.

Esteban Ciarlo recordó la base del problema: “Básicamente, las plantas, igual que cualquier organismo vivo, necesitan nutrientes”. Y detalló: “Nosotros los seres humanos, los animales, consumimos nutrientes complejos, proteínas, vitaminas, también algunos minerales, que son esos nutrientes bastante chiquititos, pero las plantas toman la comida del aire y los nutrientes los toman en el suelo”.

La imposibilidad de reemplazar un nutriente faltante

Asimismo, recalcó que no hay reemplazo posible para un nutriente faltante: “No pueden ser reemplazados unos por otros, es decir, si vos necesitas calcio, tenés que tomar calcio, a las plantas les pasa lo mismo”.

Ciarlo describió la situación nacional: “Argentina tiene, como reposición general, está por debajo negativo en todo, absolutamente negativo en todos los nutrientes, no hay ninguno que estemos poniendo por encima de la extracción, ninguno”.

Qué ocurre con los suelos cuando no hay ciertos cuidados

A su vez, explicó que esta situación deriva de una visión histórica: “Los suelos en Argentina son considerados desde su inicio suelos ricos, suelos fértiles, lo cual es cierto, pero eso a la larga cuando no se repone termina generando brechas”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “Argentina tiene una brecha ligada entre varios factores, podría producir bastante más de lo que produce la producción agropecuaria en general, no es sólo la agrícola, la producción animal también todavía tiene una brecha”.

Por otro lado, comparó la situación argentina con la de otras potencias agropecuarias: “Los otros países agroexportadores reponen y por encima de lo que extraen, y el caso mejor lo tenemos al lado, que siempre nos da mucha envidia, que es Brasil, donde se aplica por encima de lo que se precisa”.