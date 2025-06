Laiún sobre la ley penal tributaria: “Lo que busca este proyecto es llevar ese plazo a dos años”

El Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que busca reformar la ley penal tributaria, generando un cambio profundo en el sistema impositivo argentino.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista Fernanda Laiún, quien comentó que, “hoy en día estamos trabajando con multas que no tienen impacto real, como los 200 pesos por no presentar una declaración jurada en término”. Estos valores fijos, al no actualizarse por inflación, han quedado obsoletos.

“Se pretende llevar esas multas a 200.000 pesos”, explicó, aclarando que se busca recuperar el valor original que estas sanciones tenían cuando fueron creadas. La medida ha generado polémica, pero Laiún defiende la lógica detrás del ajuste: “Alguna penalidad por no cumplir tiene que haber, porque si no, da lo mismo cumplir o no cumplir”.

Reducción de plazos de prescripción: de ocho a dos años

Otro eje central del proyecto es la modificación de los plazos de prescripción. Actualmente, el fisco puede reclamar deudas impositivas de hasta ocho años atrás. Con la reforma, ese plazo se reduciría drásticamente. “Lo que busca este proyecto es llevar ese plazo a dos años”, explicó la tributarista.

La propuesta, según Laiún, busca generar mayor previsibilidad y confianza en los contribuyentes. “Es una confianza necesaria ante un cambio de sistema tan importante”, subrayó. La nueva ventana temporal permitiría a los ciudadanos sentirse más protegidos y fomentar el uso legal del dinero ahorrado fuera del sistema.

Multas más proporcionales y realistas

Laiún también se refirió a las sanciones contempladas en la ley penal tributaria, que hoy considera penalmente relevante un incumplimiento de apenas un millón de pesos. “No tiene sentido iniciar una causa penal por montos menores a mil dólares”, criticó, y adelantó que el proyecto propone elevar ese mínimo a 100 millones de pesos. “Si voy a discutir si alguien va preso, hablemos de un monto razonable”, sostuvo.

Además, recordó que todas las multas contempladas en la ley de procedimientos serían ajustadas. “Es una actualización de valores, no hay creatividad acá. Es exactamente lo mismo que teníamos, pero con montos coherentes”.

Cambios en los mecanismos de información bancaria

Otra novedad importante tiene que ver con la modificación de los valores mínimos para la información automática de operaciones financieras. “Hoy salió publicada la norma de la UIF que modifica todos los importes”, indicó Laiún. A partir de ahora, las transacciones se informarán solo si superan los 30 o 50 millones de pesos en personas físicas y 100 millones en sociedades.

“Lo que se eliminan son los mecanismos de información automática. Ya no se informa, por ejemplo, cualquier extracción bancaria en efectivo”, explicó. No obstante, aclaró que ARCA mantiene intactas sus facultades para requerir información específica cuando lo considere necesario.

¿Circulación de dólares y simplificación tributaria?

La reforma tributaria apunta también a fomentar la repatriación de ahorros informales. “Con el conjunto de normas que no te asustan con la información, y con la protección de la prescripción, se busca facilitar el flujo del dinero que está guardado”, señaló Laiún.

Además, destacó el atractivo del nuevo régimen simplificado de ganancias: “Genera un atractivo, definitivamente. Esto de no sentirse tan cercado en cada movimiento que uno hace”, opinó. En ese sentido, valoró el enfoque más directo para determinar impuestos basado en gastos e ingresos, similar al de países como Suiza.

Laiún cerró su análisis remarcando el interés general por un sistema tributario más claro y eficiente. “Hay un ansia de simplificación, de que la cosa sea más sencilla y de menos necesidad del experto”.