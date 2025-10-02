Las motos superaron a los autos en ventas de 0 km en Argentina en septiembre

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de cómo la inestabilidad económica impacta en los hábitos de compra. En septiembre, por segunda vez en lo que va de 2025, las motos se impusieron en patentamientos frente a los autos cero kilómetro, un fenómeno que suele repetirse en contextos de menor acceso al crédito y caída del poder adquisitivo.

Mientras que adquirir un automóvil representa una inversión mayor y un costo de mantenimiento más elevado, las motocicletas ofrecen un precio más accesible y gastos operativos más bajos, lo que las convierte en la opción preferida en momentos de ajuste económico.

Los números de septiembre

De acuerdo con el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), durante septiembre se patentaron 59.056 motos y triciclos frente a 55.827 automóviles. Esto marcó una diferencia del 5,8% a favor de los motovehículos.

El segmento mostró un crecimiento del 7,7% respecto de agosto y un impresionante 45,5% en comparación con agosto de 2024. En el acumulado del año, ya se vendieron 474.575 motovehículos, lo que significa un 39,8% más que en el mismo período del año pasado.

Marcas y modelos más vendidos

Honda volvió a afirmarse como líder indiscutido con 11.547 patentamientos en septiembre, seguida por Gilera (8.091), Motomel (6.999), Zanella (5.372) y Keller (5.269).

En el acumulado anual, Honda suma 84.480 unidades, consolidando su dominio en el mercado. Le siguen Motomel con 65.682 y Gilera con 58.744, completando el top cinco Corven (45.580) y Zanella (43.649).

La Honda Wave, al frente del ranking

Las motos de 110 cm³ se mantienen como las más buscadas. La Honda Wave lideró en septiembre con 6.056 unidades y acumula 42.527 en lo que va del año, representando la mitad de todas las ventas de la marca. Muy cerca quedó la Gilera Smash, con 5.478 patentamientos en el mes y apenas cinco unidades menos que la Wave en el cómputo anual.

Detrás se ubicaron la Keller KN110 (4.581), la Motomel B110 (3.506) y la Corven Energy 110 (3.084). Además, otros modelos de Honda como la XR150L, Navi y Twister también tuvieron incrementos superiores al 10% en sus ventas mensuales.

Perspectivas del mercado

La preferencia por las motos refleja no solo una cuestión de costos sino también un cambio en la movilidad urbana. Con ciudades cada vez más congestionadas y un bolsillo ajustado, los motovehículos se consolidan como la alternativa más elegida por los argentinos en 2025.