“Las pymes cerraron por falta de financiamiento y las grandes ya anticipan problemas de abastecimiento”

Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, analizó en Canal E el impacto de las políticas económicas actuales sobre la industria y el comercio. Maciel explicó que “el escenario que tenemos hoy es consecuencia de decisiones que se venían tomando”. Señaló que en el sector pyme “no hubo interlocución con el ministro de Economía y más de 15.000 empresas cerraron en lo que va del año”. Afirmó que la salida del secretario pyme, Marcos Ayerra, y el posible cierre de la e-pyme dejaron al sector sin canales de diálogo.

El periodista sostuvo que las pymes enfrentan un escenario crítico por la suba de tarifas, el aumento del dólar y las tasas de interés. Dijo que “hoy las pymes no toman financiamiento porque es impagable, y las que lo hacen están en crisis total”. Explicó que el pedido de la Unión Industrial Argentina de subsidios para la producción “no tendrá respuesta” y advirtió que las grandes empresas ya alertan sobre la pérdida de proveedores locales, lo que derivará en mayor dependencia de insumos importados, especialmente de China.

El efecto en la producción y el consumo

Maciel relató que, según el índice de producción industrial del INDEC, “hubo una caída del 1,2% en junio respecto de mayo, y todo el primer semestre mostró retrocesos frente a diciembre”. Aclaró que la comparación interanual muestra un crecimiento del 9,6% por la baja base del año pasado. Sostuvo que incluso empresas con capacidad para superar la crisis advierten que deberán reemplazar insumos nacionales por importados, afectando la cadena de valor y reduciendo la respuesta rápida que brindaban los proveedores locales.

El analista subrayó que el sector automotriz, tradicional motor de la actividad industrial, mostró en julio caídas en producción, ventas y exportaciones. Explicó que “antes se vendía mucho por crédito, pero hoy las tasas lo hicieron inviable”. Añadió que las terminales debieron aplicar aumentos importantes y que crece la proporción de autos importados en las ventas.

Apertura comercial y riesgos para la industria

Maciel destacó la advertencia de AFAC, la asociación de fabricantes de autopartes, sobre la liberalización de importaciones. Comentó que “hay autos que se venden como nacionales, circulan sin impuestos y tienen un alto contenido importado”. Señaló que este fenómeno se asemeja al esquema de ensamblaje de Tierra del Fuego y que, con el tiempo, la apertura a lo importado “se va a acentuar mucho más”.

El periodista advirtió que la sustitución de producción local por importaciones no solo presiona la demanda de dólares y las reservas, sino que también amenaza el empleo industrial. Concluyó que “la política actual está dejando a las pymes sin financiamiento, a la industria sin protección y al país más dependiente de insumos extranjeros”.