Las PyMEs continúan sin poder revertir su situación: “Trabajan a menos del 60% de la capacidad instalada”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, analizó el escenario económico tras el resultado electoral y advirtió que, pese al alivio financiero, la economía real “sigue mostrando signos de debilidad”, especialmente en el sector industrial y las pequeñas y medianas empresas.

“Hay que hacer un balance de cómo llegamos hasta acá, justamente, en el tema de la economía real, en lo que tiene que ver específicamente con el crecimiento, la producción y el consumo”, planteó Federico Vaccarezza. También explicó que, “el crecimiento se vino ralentizando, pensemos que el crecimiento hasta junio vino a una velocidad de junio para acá, empezó a plancharse”.

Cuáles son los sectores que empujan el crecimiento económico

Según su diagnóstico, la recuperación se concentró en sectores muy específicos: “Los dos sectores que vienen empujando el crecimiento son las finanzas y el petróleo, principalmente”. En cambio, “la industria está en una situación muy difícil, está trabajando a un nivel muy bajo, menos del 60% de la capacidad instalada industrial, el desempleo también creció, el cierre de PyMEs también creció de manera muy preocupante durante estos dos años”.

Vaccarezza consideró que, hacia adelante, el panorama dependerá de la capacidad del Gobierno para impulsar el crédito y estimular la demanda interna. “Algo positivo, la baja del riesgo país y la baja de la tasa de interés que puede venir consecuencia de una mejor condición de financiamiento es un dato positivo”, señaló.

Las implicancias de nuevas medidas monetarias

Sin embargo, agregó que, “la duda es si esa baja en la tasa de interés te puede llegar a empujar el consumo y si las familias van a tener como un resto más para poder gastar en estimular el consumo privado para que las PyMEs crezcan un poco más”.

El economista subrayó que el crédito será clave para cualquier intento de recuperación. “Si querés llevar una política productivista adelante, creo que habría que ajustar varios aspectos. No es un imposible, sería sumamente bienvenido por todo el sector productivo en su conjunto, tanto por la producción como por el lado de los consumidores y del trabajo”.

En ese sentido, destacó que, “si no viene por el lado del crédito, la baja sustancial de la tasa de interés consecuencia de la quita de presión que se tenía sobre el tipo de cambio abre un margen para poder llevar adelante una mejor perspectiva de la que veníamos teniendo básicamente hasta hace un mes atrás”.