Las razones detrás del auge de Bitcoin: “Durante este año el dólar ha perdido más de un 10% en poder adquisitivo”

El especialista en criptomonedas, Iñaki Apesteguía, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el nuevo máximo histórico de Bitcoin, los factores globales que impulsan su valor y el papel de los grandes fondos de inversión en la estabilidad del mercado cripto.

“Estamos en días de máximos históricos de Bitcoin de nuevo. Bitcoin superando los 126 mil dólares y viene en forma progresiva rompiendo prácticamente en días seguidos su máximo”, señaló Iñaki Apesteguía.

Los factores del crecimiento de Bitcoin

Asimismo, explicó que el crecimiento del Bitcoin se da en un contexto internacional de alta tensión: “Tanto el oro como Bitcoin, obviamente el oro siempre fue históricamente el activo de refugio, pero Bitcoin ha empezado a incorporar esa cualidad ya hace unos años”.

Sobre la misma línea, Apezteguia agregó: “Son un poco el reflejo de, primero que tenemos, como siempre hay conflictos en puerta, el conflicto de Rusia y Ucrania que todavía sigue vigente, el conflicto de Israel y este tipo de situaciones la gente recurre a los activos escasos y a los activos calificados como refugio de valor”.

Fuerte caída del poder adquisitivo para el dólar

A su vez, sostuvo que la suba del Bitcoin también refleja “el aumento de liquidez a nivel global, que también es un reflejo de la debilidad del sistema monetario que hoy existe”. En este sentido, advirtió que, “el dólar hoy está teniendo que afrontar en el caso de Estados Unidos una deuda pública que está superando todos los días su máximo histórico. Hoy la deuda pública de Estados Unidos supera los 37 trillones de dólares”.

Según el especialista, el debilitamiento del dólar incentiva la compra de activos alternativos: “Al ir debilitándose el dólar en términos de poder adquisitivo, durante este año el dólar ha perdido más de un 10% en poder adquisitivo, los inversores recurren a los activos que son escasos y que tienden a tener mayor valor en el tiempo, históricamente y en los últimos años Bitcoin”.