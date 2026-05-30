"Las tecnológicas tienen más poder que los Estados": la advertencia de Fortunato Mallimaci en "QR!"

La nueva encíclica del papa León XIV y el avance de la inteligencia artificial fueron algunos de los temas centrales abordados en el programa “QR!” de Canal E. Durante una entrevista con Pablo Caruso, el doctor en Ciencias Sociales e investigador Fortunato Mallimaci reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica y advirtió sobre el creciente poder de las grandes empresas tecnológicas.

“Ya no hay Estados capaces de regular a estas grandes empresas tecnológicas que tienen más poder que muchos gobiernos”, sostuvo Mallimaci al analizar uno de los ejes principales del documento presentado por el nuevo pontífice.

La encíclica de León XIV y los cambios de época

Según explicó, la encíclica representa una intervención política y social de la Iglesia frente a los cambios que atraviesa el mundo contemporáneo. “Los tiempos han cambiado”, resumió al recordar la tradición de la doctrina social católica iniciada por León XIII a fines del siglo XIX.

Para el investigador, León XIV busca recuperar esa línea histórica adaptándola a los desafíos actuales. En ese sentido, destacó que el Papa coloca a la inteligencia artificial como una de las principales preocupaciones de su pontificado.

“No podemos seguir diciendo lo mismo que decíamos antes”, explicó Mallimaci al interpretar el mensaje del nuevo líder de la Iglesia.

La preocupación por el poder de las tecnológicas

Mallimaci señaló que el documento retoma conceptos históricos de la Iglesia vinculados al bien común, la justicia social y la regulación de los poderes económicos, pero trasladados al escenario tecnológico actual.

“El Papa entiende que existe una concentración de poder inédita en manos de grandes corporaciones tecnológicas”, explicó.

Según detalló, la preocupación no se limita al desarrollo de nuevas herramientas digitales, sino también al control de datos, recursos estratégicos y formas de influencia sobre la cultura, la información y la opinión pública.

“Ya no hay hoy Estados que puedan intervenir o regular a estas grandes empresas tecnológicas”, insistió el especialista.

Una Iglesia que busca influir en los debates globales

Durante la entrevista, Mallimaci remarcó que León XIV construye su mensaje a partir de una continuidad con sus antecesores.

León XIV pidió perdón por el retraso de la Iglesia para condenar la esclavitud

“Cita a todos los papas anteriores y los incorpora a una misma tradición”, señaló al referirse al contenido de la encíclica.

Además, destacó que la Iglesia busca posicionarse como una de las pocas instituciones globales capaces de intervenir en debates que exceden las fronteras nacionales.

Inteligencia artificial, transhumanismo y futuro

En el tramo final de la conversación, el investigador sostuvo que el nuevo Papa incorpora discusiones vinculadas al transhumanismo, el poshumanismo y el impacto social de la inteligencia artificial, temas que considera centrales para comprender las transformaciones actuales.

Para Mallimaci, la discusión planteada por León XIV interpela no solo a los creyentes, sino también a los Estados, los partidos políticos y los distintos actores sociales frente a cambios que están redefiniendo las relaciones de poder en el siglo XXI.

LB