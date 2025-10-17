Leonardo Alberto: “Las empresas necesitan hacerse de pesos a la tasa que fuere para seguir produciendo”

En una entrevista con Canal E, Leonardo Alberto advirtió sobre los movimientos inusuales en las tasas de caución bursátil, un instrumento financiero básico: “En estas últimas semanas han presentado variaciones que ni vos ni yo, que tenemos muchos años en esto, recordamos que sean tan fuertes de un día para otro”, señaló. La explicación, para el experto, combina especulación financiera con urgencias del mundo productivo.

“Se juntan tanto jugadores que están especulando con la tasa de interés, como aquellos que utilizan ese capital para una actividad en la economía real”, explicó. Además, remarcó que los fondos comunes de inversión también son usuarios habituales de estas operaciones, lo que añade presión en ambos sentidos del mercado.

Uno de los motivos clave detrás del aumento en las tasas es la falta de crédito por parte de los bancos: “Los bancos no están otorgando créditos de ningún tipo para capital de trabajo”, indicó Alberto, y aclaró que muchas empresas se ven forzadas a aceptar tasas altísimas con tal de no frenar la producción: “Necesitan hacerse de pesos a la tasa que fuere para seguir produciendo”.

El círculo vicioso del financiamiento de corto plazo

El mercado percibe esta necesidad extrema de financiamiento y responde con menor oferta y tasas aún más elevadas. “Los colocadores huelen que hay necesidad extrema de fondos y retasean la colocación”, explicó el economista. Esto, combinado con la volatilidad del dólar, genera un comportamiento defensivo por parte de los inversores.

Al mismo tiempo, quienes utilizan estos instrumentos para especular también están en riesgo. El entrevistado ilustró cómo la operatoria deja de ser rentable para los minoristas: “Si a tu costo de comprar CDR y tomar caución le descontás la tasa de interés semanal, rompés ese breakeven y empezás a perder plata”, advirtió. Esa pérdida potencial los lleva a vender activos en momentos desfavorables, con consecuencias negativas para sus carteras.

La corta duración de las cauciones —usualmente a 7 días— complica aún más el panorama. Aunque el cálculo inicial pueda prever una tasa mensual del 40%, la realidad puede llevar ese promedio a 70% si hay subas semana a semana. “La tasa que vos calculaste que era de 40 termina siendo un promedio de 70”, afirmó.

Por último, el especialista descartó que el problema sea una falta general de liquidez: “En el mercado de cauciones en dólares la tasa está en torno al 1% anual”, dijo, incluso por debajo de las tasas internacionales. Esto sugiere que el problema es de confianza y canalización, no de cantidad de dinero en sí.



