Liliana Franco: “Agosto no comenzó con aumentos relevantes, el pass-through ha sido prácticamente nulo en muchos rubros”

La periodista, Liliana Franco, en comunicación con Canal E, analizó el panorama inflacionario, el impacto del ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, la sostenibilidad de la baja del gasto, además de los desafíos políticos y de gestión que enfrenta la administración.

Liliana Franco anticipó que, “la inflación estaría por debajo del 2%, que no es menor. Algunas consultoras privadas ya te están hablando de 1.8, 1.9 y no hay dudas de que va a estar en esa franja”. Además, destacó que, “agosto tampoco comenzó con aumentos relevantes, el pass-through ha sido prácticamente nulo en muchos rubros”.

La prioridad del Gobierno con bajar la inflación

Según desarrolló, “es muy probable que pueda ser un indicador también bajo, más lejos del 2 y más cerca del 1,5”. Luego, atribuyó parte de esta tendencia a que “el Gobierno apostó a estabilizar el tipo de cambio a través de la tasa de interés”, sin embargo, reconoció que, “la consecuencia es un freno a la actividad”.

Franco subrayó que Javier Milei “te bajó el gasto 5 puntos, lo que en cualquier otro país sería una catástrofe, vos aplicás un freno de esa envergadura y se te tiene que pagar con caída de la actividad”. Lo sorprendente, resaltó, es que “la sociedad pudo absorber semejante corte del gasto tan abrupto. En realidad ese gasto, en su gran mayoría, no llegaba a la gente”.

El manejo de la gestión del Gobierno

También afirmó que, “lo que está fallando en esta etapa es gestión” y que hay áreas sensibles, como Capital Humano, donde “no has tenido mayores problemas” y se logró “sacar gente de la pobreza” sin recortar significativamente.

Sin embargo, la periodista advirtió que, “en salud tenemos un problema. Que los médicos no rinden, que los discapacitados, si el problema es que hay discapacitados que son truchos, ¿qué te pasó en un año y medio que no controlaste padrones?”.

A su vez, mencionó el “problema serio” en jubilaciones y consideró que, “no hay forma, los sistemas solidarios previsionales no pueden seguir funcionando porque tenés un problema demográfico al revés”.