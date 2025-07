La periodista, Liliana Franco, analizó para Canal E el reacomodamiento interno en la cúpula del gobierno de Javier Milei, el impacto de las internas políticas, la relación con los gobernadores y los desafíos de gestión y gobernabilidad de cara a las elecciones y reformas futuras.

Liliana Franco explicó que la interna en el entorno más cercano al presidente Javier Milei no es nueva: “No hay gobierno que no tenga internas y este no está exento de esto”. Aunque Milei sostiene que el “triángulo de hierro” es inquebrantable, relativizó: “Yo no diría que se rompió, pero ahora se va a tener que reacomodar”.

El rol de Karina Milei en el Gobierno

Luego, detalló que, “Karina absorbe la administración de todo lo que significó desembarcar en un gobierno”, y que “Caputo, que básicamente era el estratega, pasa a ser el que gestiona todo el resto que no le interesa a Milei. Básicamente las áreas de salud y de justicia”.

El conflicto estalló, según Franco, por “las distintas operaciones de prensa que hubo de un lado y del otro”, con acusaciones cruzadas entre Santiago Caputo y los armadores políticos del espacio, como Sebastián Pareja y los Menem.

¿Se viene un cambio en las funciones que desempeña Santiago Caputo?

Por otro lado, señaló que, “Caputo va a tener que redefinir su rol, claramente. Yo no tengo señales de que se vaya a ir, pero claramente debe estar pensando cómo se reacomoda”. Y advirtió que si la estrategia electoral diseñada por Karina Milei tiene éxito: “Lule Menem va a pasar la factura, como es lógico en política, esto pasa siempre”.

En cuanto al día a día de gestión, la periodista afirmó: “Milei interactúa con Sandra Pettovello, el equipo económico y Federico Sturzenegger, el resto está manejado básicamente por Santiago Caputo”. No obstante, dijo que ese control está en discusión: “Ese poder de decir ‘me lo dijo Caputo’, se fue frenando porque estaban en disputa”.

Frente a los mandatarios provinciales, destacó que Guillermo Francos asumió un rol clave: “Termina siendo mediador entre Santiago y Karina y mediador entre los gobernadores y Milei”. Sobre Milei, explicó: “No esperemos que vaya a ser un negociador con los gobernadores, pero si es necesario, seguramente Milei no tendría problema en levantar el teléfono”.