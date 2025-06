Liliana Franco: “La promesa de Milei, de llegar a que la inflación sea 0, no es algo inalcanzable”

La coyuntura de la agenda económica se encuentra marcada por el dato de inflación de mayo y la expectativa de sostener esa tendencia a la baja. En este contexto, la periodista, Liliana Franco, dialogó con Canal E y analizó el escenario económico y la estrategia electoral del Gobierno.

Liliana Franco destacó que en el oficialismo “no solo festejan el índice de mayo, sino también festejan el que va a venir, el de junio”. Según desarrolló, “las encuestadoras privadas y estudios económicos privados, te está dando que realmente se puede mantener en ese valor, o sea, por debajo del 2%”.

¿Es posible una inflación cero?

Aunque consideró difícil que se alcance el 18% anual previsto en el presupuesto, señaló: “No están previendo que se vaya a 30, puede llegar a ser 20 y pico, hablar de 18% anual o hablar de 22, 23% anual, sigue siendo alto, pero claro, respecto de la historia que venimos”. Por otro lado, analizó: “La promesa de Milei de llegar a que la inflación sea 0, desaparezca en el segundo, en el primer semestre del año que viene, no es algo inalcanzable”.

En otra instancia, Franco comentó: “Daría la impresión que este tipo de cambio se va a mantener así, mínimo hasta octubre seguro”. Sobre la posibilidad de un ajuste luego de las elecciones, sostuvo: “Yo tengo mis dudas si lo van a hacer, porque conociendo el pensamiento en particular del Presidente, de la no intervención, no sé si lo van a hacer”.

El objetivo del Gobierno sobre "derrotar" la inflación

Sobre la misma línea, remarcó que, “la prioridad, si se puede tener una prioridad en un plan económico de estabilización, ha sido sin duda derrotar la inflación, como dice el Gobierno”. Por eso, explicó, no hay preocupación oficial por la fuga de dólares vía turismo o compras en el exterior: “No va a hacer nada para impedirlo, le interesan los efectos de que bajen los precios”.

La periodista resaltó que, “la actividad económica está creciendo”, y que “prácticamente hasta los organismos internacionales reconocen que la economía puede llegar a crecer de 5% este año, el PIB”.

Sin embargo, alertó sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente: “Puede incrementarse la inflación a nivel mundial y hay dudas respecto a cómo se va a desarrollar el escenario internacional”.