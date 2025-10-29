Lo que dejaron las elecciones: “La sociedad cree que lo viejo ya fue y debemos encaminarnos a una forma distinta de hacer política”

El productor agropecuario, Pedro Vigneau, dialogó con Canal E e hizo hincapié en los resultados de las últimas elecciones legislativas y el contexto económico que atraviesa el país, con especial foco en el impacto para el sector agropecuario y el rumbo político.

“El triunfo tan rotundo de La Libertad Avanza nadie lo esperaba”, admitió Pedro Vigneau. Según explicó, los resultados expresan un cambio profundo en el electorado: “Claramente la sociedad cree que lo viejo ya fue, ya no va más, y debemos encaminarnos a una forma distinta de hacer política”.

Cómo repercute el resultado electoral en el futuro político

Luego, manifestó que este resultado abre un nuevo escenario de cara al futuro político: “Tenemos ahora dos años para lo que va a ser la elección ejecutiva”. Y recordó que en Bolívar “sigue gobernado por el kirchnerismo justamente porque no ha habido acuerdos entre las fuerzas opositoras”.

En ese sentido, Vigneau sostuvo: “Si uno suma los votos de las fuerzas opositoras que tienen un modelo distinto del país, si hubiesen ido juntas, hubiesen ganado. Espero que hayamos aprendido esa elección y eso espero que suceda para todos los distritos y para la provincia también”.

El agro recomiendo no confiarse al Gobierno

Sobre si el resultado electoral representa un respaldo al programa económico de Javier Milei, planteó: “A mí me gustaría leerlo de otra manera. Yo creo que es un voto para que no vuelva lo que pasó”. Sobre la misma línea, agregó: “El Gobierno tiene que recapacitar en muchos aspectos y no cometer el error de pensar que toda la gente que lo votó está absolutamente convencida con las formas en que están llevando adelante las cosas”.

Para el entrevistado, la sociedad está pidiendo “más consensos, una política menos agresiva y más constructiva”. A su vez, enfatizó: “Creo que hay un pedido concreto y objetivo de la sociedad de que debemos ir a más consensos”.

En relación al esquema cambiario, comentó que, “la teoría liberal dice que controlar cualquier precio no es bueno. Y este Gobierno, que dice llamarse liberal, controla el precio del dólar, justamente un precio fundamental para la economía”. A su juicio, “anclar el tipo de cambio a la larga termina explotando”.