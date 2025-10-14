Lorenzo Gravina: “El respaldo de EE.UU. no garantiza que sobren dólares”

En diálogo con Canal E, el economista Lorenzo Gravina analizó el impacto del respaldo del Tesoro estadounidense, el régimen cambiario y los desafíos para acumular reservas en un contexto de recesión.

Apoyo de EE.UU. y el desafío de las reservas

El respaldo del Tesoro estadounidense encendió expectativas, pero Gravina advirtió que los desafíos estructurales siguen vigentes: “Hoy estamos en negativas, en menos 11.000 millones de dólares, y para 2027 debemos tener 23.000 millones de dólares netos”. Eso implica, según explicó, “acumular 34.000 millones de dólares en apenas dos años y dos meses”.

Sobre la cumbre con Estados Unidos, fue claro: “No necesariamente sobren tantos dólares, hay que ver qué condiciones pone EE.UU. para prestarlos”.

Respecto del tipo de cambio, afirmó: “Probablemente haya que modificar el esquema actual de bandas cambiarias o ir a una flotación más libre, pero con respaldo del Tesoro americano para evitar un overshooting”. En esa línea, sostuvo que el esquema actual no sirve para alcanzar las metas pactadas con el FMI.

También planteó la necesidad de levantar restricciones: “Si queremos atraer inversiones de Estados Unidos, hay que remover estas restricciones, al menos para las empresas”.

Recesión, dólar alto y precios contenidos

Gravina reconoció que la economía ya entró en recesión: “Desde febrero que alcanzó un pico, la actividad viene en un serrucho, pero con tendencia hacia abajo”.

Sobre un eventual traslado del tipo de cambio a precios, relativizó su impacto: “En un contexto recesivo, el traslado sería acotado”, y agregó: “Hoy el sindicalismo tiene menores pretensiones salariales, incluso a veces perdiendo contra la inflación”.

Con relación a los desafíos fiscales, destacó un aspecto positivo: “Hay superávit fiscal y no se están imprimiendo pesos para cubrir el déficit. Eso también ayuda a la estabilidad de precios”.

A modo de conclusión, consideró que más allá del resultado electoral, “el gobierno debe construir una coalición política que le permita tener mayorías y avanzar con una agenda más propositiva”. Sin eso, alertó, el respaldo externo podría diluirse sin generar resultados sostenibles.