Impactos del programa económico: “La parte negativa del dólar tiene que ver con la destrucción de la industria”

El economista, Gastón Alonso, en comunicación con Canal E, analizó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el contraste entre los logros financieros y el deterioro de la economía real.

Gastón Alonso contextualizó el modelo económico actual: “Es un modelo económico que tiene las bonanzas que uno las puede ver de corto plazo, una baja de la inflación muy fuerte y una estabilidad del dólar sobre todo durante el 2024 muy importante”. Y destacó un dato central: “Este año va a terminar en torno al 30% anual, que para encontrar una inflación anual de esos valores hay que irse a 2017”.

Los vaivenes del dólar y su impacto en la industria

Sin embargo, advirtió que los costos estructurales empiezan a aparecer: “Las cosas negativas de este modelo las íbamos a empezar a ver en torno a los 2 años de gestión”. Según explicó, el impacto ya es visible: “La parte negativa del dólar tiene que ver con la destrucción de la industria, por ende la caída del empleo y por ende obviamente una baja muy fuerte del consumo”.

Alonso analizó los datos del tercer trimestre: “Esta semana tenemos el dato de PBI en donde vemos un crecimiento del 0,3% trimestral”. Pero inmediatamente marcó el contraste con el mercado laboral: “En el mismo periodo el empleo registrado cayó en 40.000 puestos”.

Los factores que determinan el crecimiento económico

A su vez, detalló el panorama mes a mes: “Tuvo caídas de 12.000 puestos, 11.000 puestos y 10.000 puestos en septiembre”. Aún así, planteó que no hay contradicción: “Pasan las dos cosas, la economía crece porque hay un crecimiento muy fuerte sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo, la minería, el agro y el sistema financiero”.

El entrevistado aclaró dónde está el problema: “Dato de septiembre, dato de empleo registrado, 4.300 puestos menos en industria y 3.100 puestos menos en lo que es el comercio”.