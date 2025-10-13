Lozano sobre el financiamiento estadounidense: “El objetivo es construir una democracia absolutamente restringida”

El economista, Claudio Lozano, conversó con Canal E y criticó el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos y lo calificó como “un abordaje colonial”. También advirtió que el país está atravesando “una situación sumamente preocupante” y que la política nacional “pasa a ser definida por los Estados Unidos”.

Claudio Lozano señaló el carácter inédito del acuerdo: “Creo que estamos en presencia de algo que no ocurrió nunca. Un Estado extranjero interviene directamente sobre la política cambiaria de la Argentina, dada la relevancia que tiene la política cambiaria en la definición general del esquema de precios de la economía en nuestro país. Indudablemente se trata de un signo sumamente preocupante”.

Cuáles son las condiciones que impone Estados Unidos

Asimismo, agregó que existen graves interrogantes sobre las condiciones impuestas por Estados Unidos: “Esto viene de la mano también de un conjunto de conversaciones sobre las cuales ni siquiera tenemos elementos claros respecto a cuáles son las condiciones que los Estados Unidos plantean para todo lo que en todo caso están planteando facilitarle a la Argentina”.

“Hemos tenido una situación insólita donde quien informa sobre lo que está ocurriendo es el ministro de Economía de los Estados Unidos y no la delegación económica que en todo caso estaba conversando en los Estados Unidos”, remarcó Lozano.

El trasfondo del acuerdo

A su vez, sostuvo que el trasfondo del acuerdo responde a intereses geopolíticos: “Estamos frente a un abordaje colonial de los Estados Unidos sobre la Argentina con definiciones incluso de intervención sobre la situación electoral y el panorama político que se observó con claridad en las operaciones hechas sobre la cámara de Diputados”.

En este sentido, el entrevistado explicó: “Todos estos elementos hablan de una estrategia de subordinación colonial en el marco de un acuerdo que, en tanto se trata de un acuerdo entre Estados, debería necesariamente pasar por el Congreso de la Nación”.

También advirtió que este pacto tiene como objetivo condicionar el futuro político del país: “Lo veo como un signo muy preocupante que tiene por objetivo tratar de construir un marco político de una democracia absolutamente restringida que permita avanzar luego del 26 de octubre con un tercio de diputados y senadores con los cuales inutilizar al Parlamento Nacional y garantizar la gobernabilidad por decreto”.