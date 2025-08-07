Luciano Sconza: “El mercado corrigió tras varias ruedas positivas, pero sin grandes sobresaltos”

En una jornada de corrección para los activos financieros locales, el analista de mercados Luciano Sconza, de Rava Bursátil, explicó en Canal E los principales movimientos del día y brindó una visión sobre lo que puede esperarse de aquí al cierre de la semana. Según detalló, si bien el dólar MEP mostró una menor volatilidad, el índice Merval retrocedió cerca de un 2% en pesos, con caídas destacadas en papeles del sector energético como Edenor y Pampa Energía.

“Tuvimos una rueda con corrección después de varias jornadas alcistas. Edenor y Pampa bajaron entre 5% y 6%. El Merval acompañó con una caída moderada”, explicó Sconza.

Bonos en pesos y tasa de caución: señales mixtas

Consultado sobre la situación de los bonos en moneda local, Sconza señaló que el mercado está atento a los vencimientos próximos, en especial la letra del 15 de agosto, y que algunos instrumentos como la letra a fin de mes ofrecen rendimientos del 4,1% mensual.

Además, mencionó una suba momentánea de la tasa de caución, que llegó a operar en 40%-45% TNA, aunque luego cerró en torno al 35%, levemente por encima de ruedas anteriores. Esta suba, según el analista, refleja cierta tensión en la plaza, aunque no con niveles alarmantes.

Edenor, Pampa e YPF: ¿caídas técnicas o anticipos de balances?

Uno de los focos de la jornada fue la baja pronunciada de Edenor, un papel históricamente volátil. Si bien no hubo noticias puntuales que justifiquen la caída, Sconza interpretó que puede haber sido una reacción anticipada a la presentación de balances. En el caso de Pampa Energía, el mercado habría leído de forma negativa los últimos resultados.

En tanto, sobre YPF, que presentaba resultados al cierre de la rueda, el especialista recordó que la baja en la producción de Vaca Muerta y ciertos datos macro pueden haber desalentado a algunos inversores del sector petrolero.

El petróleo en baja y las criptomonedas al alza

En el plano internacional, el petróleo WTI se ubicó en torno a los 64 dólares, marcando una baja respecto de semanas anteriores. Según Sconza, esto responde a expectativas de mayor producción por parte de EE.UU., que presionan a la baja los precios.

En contraste, el Bitcoin y Ethereum mostraron subas. “La orden ejecutiva firmada por Donald Trump para permitir que los fondos de pensión inviertan en criptoactivos puede haber sido el catalizador del repunte”, indicó.

Estabilidad en el riesgo país

Para cerrar, Sconza mencionó que el riesgo país se mantiene estable, en torno a los 750-770 puntos básicos, y que los bonos en dólares tuvieron un leve avance. Sin embargo, advirtió que la falta de definiciones legislativas en el Congreso limita una baja sostenida del indicador.