Luis Caputo negocia repo, canje y nuevos bonos para aliviar vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, intensificó sus conversaciones con bancos internacionales, entidades locales y fondos de inversión. En las reuniones, Economía aseguró que cualquier decisión se tomará con acuerdo del mercado y bajo el criterio de menor costo posible para el país.

Negociación de un nuevo repo

El equipo financiero analiza un crédito bajo la modalidad Repurchase Agreement (REPO). Se trata de un préstamo con garantía, que se devolvería con activos aceptados por los bancos. Funcionarios conversan con entidades de Estados Unidos para definir qué instrumentos podría ofrecer la Argentina como respaldo.

A diferencia de los repos previos, este sería gestionado por el Tesoro. En los dos casos anteriores, la operación la lideró el Banco Central. Ahora buscan un repo de mayor magnitud. La idea es obtener fondos suficientes para enfrentar vencimientos en dólares que superan el pago de USD 4.200 millones previsto para enero.

Plan para despejar vencimientos

La meta del Gobierno es extender los plazos y reducir la presión de pagos para los próximos dos años. Por eso, Caputo estudia un canje de bonos Globales, sobre todo los que vencen en 2029 y 2030. La operación incluiría una recompra parcial al precio de mercado y un incentivo en efectivo para los tenedores. El resto del capital se intercambiaría por títulos más largos y con un cupón mayor.

Un decreto aprobado el año pasado flexibilizó las condiciones para estos canjes. Ese cambio habilita extender vencimientos sin necesidad de mejorar todas las variables tradicionales. Así, el Gobierno gana margen para negociar sin tocar el capital.

Faltan definiciones, sobran urgencias

El Tesoro no cuenta con los dólares necesarios para cubrir los vencimientos de enero y julio. Caputo afirmó que no se necesitará comprar reservas. La solución será financiera y aprovechará la baja del riesgo país. Ese descenso abre la puerta a una emisión de deuda para refinanciar pagos.

Reuniones con bancos y fondos

Caputo viajó recientemente a un evento de JP Morgan en Nueva York. También se reunió con Morgan Stanley, Templeton, Bank of America, Jeffries y otros fondos. Según el ministro, incluso recibieron propuestas inversas de inversores locales interesados en operaciones de manejo de pasivos.

Más financiamiento y clima favorable

Empresas y provincias también encontraron mejores condiciones para emitir deuda. La Ciudad de Buenos Aires colocó USD 600 millones a una tasa del 8,125% a siete años. Santa Fe planea emitir hasta USD 1.000 millones antes de fin de mes.

En paralelo, Estados Unidos analiza un préstamo de USD 20.000 millones para apuntalar la deuda argentina. Aunque desde JP Morgan relativizaron su necesidad, aseguraron que están abiertos a discutirlo.

