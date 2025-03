El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sumado a la reciente aprobación del DNU en el Congreso, es el principal tema de debate en al agenda económica, sobre todo ante la falta de certidumbre sobre los montos acordados y la cantidad de desembolsos que llegarán. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Luis Palma Cané.

Luis Palma Cané explicó que, "el FMI no quiere darle dinero fresco a un país con 12 defaults". En ese sentido, sostuvo que, "un banquero no presta a un cliente que ya incumplió tantas veces". Sin embargo, destacó que, "un acuerdo con cuatro años de gracia y diez de repago sería importante, independientemente del monto".

Cané también advirtió que, "una parte de los dólares que entren irán al Banco Central para cancelar deudas del Tesoro, por lo que no se sumarán a las reservas". Pese a esto, indicó que, "el Gobierno tendrá margen para acumular reservas y evitar sobresaltos cambiarios en los próximos meses".

El crawling peg empieza a representar un problema para el Gobierno

El entrevistado consideró que, "el tema más flojo del Gobierno es el crawling peg, que ya no da para más". Luego, manifestó que, "la política monetaria y fiscal están bien, con superávit fiscal y sin emisión, pero la política cambiaria sigue siendo un problema".

Con la llegada de la cosecha gruesa, Cané comentó que, "el tercer trimestre será más favorable para la balanza de pagos". No obstante, recordó que, "Argentina parte de un saldo negativo de USD 4.000 millones en reservas, lo que sigue siendo un problema".

A qué se debió la reciente corrida cambiaria

Según el economista, "el peor enemigo de la economía es la incertidumbre". También recalcó que, "la reciente corrida cambiaria se debió a la falta de definiciones sobre el esquema cambiario y a la incertidumbre política". Sobre la misma línea, advirtió que, "cuando hay dudas, la gente se cubre comprando dólares".

Sobre el futuro del dólar, Cané resaltó que, "hoy lo más importante no es la inflación actual, sino las expectativas". A su vez, expresó que, "el Gobierno hará lo imposible para llegar a las elecciones con un dólar estable y una inflación baja".

Sin embargo, alertó que, "el FMI es enemigo total de los controles y no le gusta prestar dinero para sostener un tipo de cambio artificialmente bajo". En otra instancia, destacó que, "el Fondo no quiere que el Banco Central use los dólares para frenar el dólar en Argentina".