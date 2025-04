Luis Rosales: “Nos conviene más pedir plata prestada que salir a exportar”

El analista político, Luis Rosales, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la posición de Argentina frente a este conflicto global y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Lo que mejor hace Trump es negociar”, afirmó.

La habilidad negociadora de Donald Trump

Para Luis Rosales, entender la lógica de la guerra comercial implica conocer al personaje principal que es Donald Trump. “Trump no es un economista ni un político tradicional, es un negociador formado en el mercado inmobiliario más competitivo del mundo: Manhattan”, explicó. “Ahí, si te pueden fundir, te funden. Él se formó en ese esquema”, agregó.

La política arancelaria de Trump, según comentó, responde a una lógica recíproca: “Trump está analizando país por país y poniendo un arancel recíproco. ¿Querés que abra el mercado americano? Abrime el mercado europeo, chino, japonés”.

Cuáles son los riesgos de las medidas que está tomando Donald Trump

Sobre los aranceles mutuos entre Estados Unidos y China, Rosales los definió como parte de una estrategia clásica de presión. “Trump presiona, presiona, presiona y después negocia”, sostuvo. Sin embargo, advirtió: “Ambas economías son muy interdependientes. Esto es un juego de gallinas, dos autos que vienen de frente, y alguno tiene que doblar o se estrellan”.

Aunque la Organización Mundial del Comercio advirtió sobre los riesgos de esta política, Trump parece decidido a continuar. “No es que se le ocurrió porque está loco. La disparidad de aranceles es real, los chinos, los europeos, todos le ponen aranceles altos a los productos norteamericanos”, apuntó.

Argentina y la necesidad de tener que acudir al FMI por el hecho de no exportar

En cuanto a las declaraciones de la secretaría de Agricultura de Estados Unidos, quien pidió frenar las importaciones de carne argentina, el analista político expresó: “Esto es más simbólico que real. La carne argentina es deseada, pero no exportamos mucho”. Luego, manifestó que, “nos pasaron por arriba los brasileños. Nosotros matamos nuestras vacas con políticas nefastas. No sabemos, no queremos o no podemos exportar”.

También aprovechó para hacer una crítica profunda al modelo económico argentino: “Nos conviene más pedir plata prestada que salir a exportar. Hay países como Chile o Bolivia que no necesitan del FMI para cerrar sus cuentas. Nosotros sí, porque prácticamente no exportamos”.

Aseguran que Argentina podría exportar más de lo que exporta

El entrevistado hizo un llamado a replantear la estrategia de inserción internacional. “Nos concentramos en vender forraje a los cerdos chinos y autos a Brasil. Pero podríamos exportar mucho más, con mayor valor agregado y mano de obra argentina”, afirmó.

“Recorriendo el país se encuentran cientos de actividades con potencial exportador. Pero las trabas son infinitas, como en la industria vitivinícola, que podría ser cinco veces más potente de lo que es”, denunció.