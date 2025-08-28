Perfil
Últimas noticias
En vivo
CANAL E
Internas del oficialismo

Madera sobre la difusión de los audios de corrupción: “El rumor es que Santiago Caputo está detrás de esto”

El analista político aclaró que si Santiago Caputo sigue dentro del Gobierno, “este también es un mensaje del Presidente de la Nación a su propia hermana”.

Santiago Caputo
Madera sobre la difusión de los audios de corrupción: “El rumor es que Santiago Caputo está detrás de la motorización de esto” | Cedoc Perfil

El analista político, Hernán Madera, en comunicación con Canal E, se refirió a la interna libertaria y el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires tras los escándalos de corrupción y las disputas en el Congreso.

“Al Gobierno lo que más le interesa es que esas personas, esos diputados levanten la mano y por ahora lo consigue de una buena parte. Una gran derrota es que haya ya diputados que entraron en 2023 que no levantan la mano, que le dan cuórum a la oposición”, explicó Hernán Madera.

La participación de Santiago Caputo en el escándalo de las coimas

Luego, apuntó al rol de Santiago Caputo en las tensiones dentro del oficialismo: “Incluso en el caso de corrupción este de las coimas, Santiago Caputo sigue adentro del Gobierno y el rumor es que él está en parte detrás de la motorización de esto, o por lo menos de la difusión de esto. Entonces, si él sigue adentro del Gobierno, este también es un mensaje del Presidente de la Nación a su propia hermana”.

Por otro lado, Madera recordó cómo Javier Milei intentó mostrar unidad con Karina Milei: “Un mensaje que había sido el son de paz durante meses, cuando decía no somos dos, somos tres Karina, no somos vos y yo solamente, somos tres. Ahora parece que son cuatro que necesita meter a Francos”.

Qué es lo que realmente afecta la imagen electoral del Gobierno

En esa línea, remarcó: “Estamos viendo, de alguna manera, la caída de la influencia de todo ese círculo de Karina, de la gente de Karina que incluye a los Menem”. Asimismo, manifestó que lo que daña a la gestión no son los escándalos internos, sino la economía: “No va a ser un tema que tenga una enorme repercusión electoral, lo que lo daña es la tasa de interés por las nubes, el parate, que estamos de vuelta en estancamiento y que el dólar sube aún cuando tenés la tasa por el cielo. Digo, esas cosas son las que perjudican al Gobierno”.

Pese a ello, el analista político comentó que Javier Milei conserva un núcleo de apoyo: “Según Poliarquía, todavía el Presidente tiene 49% de imagen positiva, más allá de que está bajando la confianza del consumidor y la confianza del Gobierno, el Presidente retiene ese núcleo”.

Sobre la alianza con el macrismo, expresó: “Yo creo que hay bastante resentimiento. Vos fijate la boleta única, en varias provincias se presentó el PRO y es un problema. Digo que ahí está la columna amarilla en la boleta. Y me parece que esas cosas son motorizadas por los primos Macri”.

También te puede interesar
En esta Nota