Madera sobre la difusión de los audios de corrupción: “El rumor es que Santiago Caputo está detrás de esto”

El analista político, Hernán Madera, en comunicación con Canal E, se refirió a la interna libertaria y el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires tras los escándalos de corrupción y las disputas en el Congreso.

“Al Gobierno lo que más le interesa es que esas personas, esos diputados levanten la mano y por ahora lo consigue de una buena parte. Una gran derrota es que haya ya diputados que entraron en 2023 que no levantan la mano, que le dan cuórum a la oposición”, explicó Hernán Madera.

La participación de Santiago Caputo en el escándalo de las coimas

Luego, apuntó al rol de Santiago Caputo en las tensiones dentro del oficialismo: “Incluso en el caso de corrupción este de las coimas, Santiago Caputo sigue adentro del Gobierno y el rumor es que él está en parte detrás de la motorización de esto, o por lo menos de la difusión de esto. Entonces, si él sigue adentro del Gobierno, este también es un mensaje del Presidente de la Nación a su propia hermana”.

Por otro lado, Madera recordó cómo Javier Milei intentó mostrar unidad con Karina Milei: “Un mensaje que había sido el son de paz durante meses, cuando decía no somos dos, somos tres Karina, no somos vos y yo solamente, somos tres. Ahora parece que son cuatro que necesita meter a Francos”.

Qué es lo que realmente afecta la imagen electoral del Gobierno

En esa línea, remarcó: “Estamos viendo, de alguna manera, la caída de la influencia de todo ese círculo de Karina, de la gente de Karina que incluye a los Menem”. Asimismo, manifestó que lo que daña a la gestión no son los escándalos internos, sino la economía: “No va a ser un tema que tenga una enorme repercusión electoral, lo que lo daña es la tasa de interés por las nubes, el parate, que estamos de vuelta en estancamiento y que el dólar sube aún cuando tenés la tasa por el cielo. Digo, esas cosas son las que perjudican al Gobierno”.

Pese a ello, el analista político comentó que Javier Milei conserva un núcleo de apoyo: “Según Poliarquía, todavía el Presidente tiene 49% de imagen positiva, más allá de que está bajando la confianza del consumidor y la confianza del Gobierno, el Presidente retiene ese núcleo”.

Sobre la alianza con el macrismo, expresó: “Yo creo que hay bastante resentimiento. Vos fijate la boleta única, en varias provincias se presentó el PRO y es un problema. Digo que ahí está la columna amarilla en la boleta. Y me parece que esas cosas son motorizadas por los primos Macri”.