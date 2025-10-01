Manuel Tagle: “Si no apoyamos este proceso, volvemos a las ideas que atrasaron al país”

En diálogo con Canal E, el empresario y presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, aseguró que el país atraviesa una “transición clave” y destacó la necesidad de consolidar las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Un proceso de reestructuración y transición

“Argentina tiene ocho décadas de decadencia generada por procesos inflacionarios que nos empobrecieron a todos”, sostuvo Tagle, al referirse al contexto histórico que llevó al país a su actual situación. En ese sentido, valoró los primeros meses de gestión del gobierno libertario y señaló que “en muy pocos meses se logró equilibrio fiscal, incluso superávit, y se controló la emisión de moneda”.

El empresario también puso el foco en las tensiones que persisten: “Hay sectores productivos golpeados y un Congreso adverso que aprovechó la coyuntura para aprobar leyes que complican la evolución del país”, alertó.

Según Tagle, el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires no debería tomarse como un termómetro nacional. “Fue impulsado por los intendentes peronistas que buscaban colocar a sus candidatos provinciales, pero el 26 de octubre se eligen diputados nacionales y ese peso cambia”, explicó.

Además, expresó optimismo ante la posibilidad de una nueva victoria electoral del oficialismo: “Si el presidente Milei logra un resultado razonable, puede recuperar la confianza y reestablecer equilibrios”.

Las reformas que faltan y el apoyo internacional

Respecto al camino económico a futuro, Tagle consideró fundamental avanzar con reformas estructurales. “Hay que hacer la reforma fiscal, impositiva, laboral y previsional para que la estabilización tenga viabilidad”, afirmó. También apuntó a metas concretas: “No podemos quedarnos en una inflación del 1,8%, tenemos que bajar al 0,5% mensual y al 5% anual como los países vecinos”.

En cuanto al plano internacional, destacó el respaldo estadounidense: “El apoyo del presidente de Estados Unidos es una señal de que quieren que Milei tenga éxito porque les interesa una Argentina capitalista y liberal como bastión en Sudamérica”.

Sobre el escenario político, Tagle se mostró esperanzado ante eventuales acuerdos: “Es posible que la reunión entre Macri y Milei sea el inicio de un camino de consensos políticos para dar solidez al gobierno”. Y concluyó con una advertencia: “Si no apoyamos este proceso de cambio, vamos a volver a las ideas que atrasaron al país”.

