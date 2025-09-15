Mariana Mei: “El eje del Congreso esta semana serán los vetos”

La periodista parlamentaria Mariana Mei, en diálogo con Canal E, analizó la cargada agenda legislativa de esta semana. En el Congreso se debatirán temas centrales como los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, se espera el ingreso del presupuesto nacional, con foco en déficit fiscal y posibles giros puntuales de fondos a las provincias.

Según Mei, la Cámara de Diputados y el Senado serán protagonistas en los próximos días, no solo por los vetos sino también por la discusión en torno a la Comisión de Presupuesto, que deberá tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo. “El eje va a ser qué pasa con estos vetos”, remarcó.

Diputados frente a los vetos

En Diputados, la sesión del miércoles estará marcada por el tratamiento de los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. La periodista explicó que “es muy posible que estos vetos sean rechazados en la Cámara de Diputados, porque ya se alcanzaron los dos tercios en las votaciones anteriores”.

Además, en la sesión se tratarán otros temas como la ley de Alzheimer, la emergencia en ciencia y técnica y la creación de una comisión investigadora sobre los casos de fentanilo. Sin embargo, todos esos proyectos dependen de que la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, funcione con regularidad. Mei advirtió que “sin ese paso, muchos dictámenes quedan trabados y no pueden avanzar”.

Senado y el veto a los ATN

El jueves, la atención se trasladará al Senado, que abordará el veto presidencial al proyecto sobre aportes del Tesoro Nacional. “Fue una iniciativa aprobada con amplia mayoría y solo un voto en contra, por lo que el rechazo al veto parece muy probable”, señaló Mei.

La periodista recordó que, según la Constitución, para que un veto quede sin efecto debe ser rechazado por ambas Cámaras. “Como pasó con emergencia y discapacidad, si se rechaza en Diputados y en el Senado, se convierte en ley”, explicó.

Negociaciones con las provincias

El Gobierno busca articular acuerdos con mandatarios provinciales para suavizar el impacto político de los vetos. Mei detalló que “hay cinco provincias con las que se ha reunido el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán: Salta, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y otra más”.

El oficialismo intenta conseguir el tercio necesario para sostener sus vetos, aunque el panorama es complejo. “Cuando el número fue muy holgado en las votaciones previas, es muy difícil que el Gobierno lo revierta. En casos más ajustados podría intentarlo, pero no es fácil”, subrayó Mei.

Expectativas por el presupuesto

El otro punto central de la semana será la presentación del presupuesto nacional, que ingresará al Congreso en la noche del 15 de septiembre. Mei adelantó que “no habrá sorpresas: se mantendrá el objetivo de déficit fiscal cero y los giros de fondos se darán en negociaciones puntuales con provincias, no en el marco general”.

Sin embargo, advirtió que la discusión dependerá de la actividad de la Comisión de Presupuesto. “Si no se reúne, como ocurrió el año pasado, el tratamiento del presupuesto puede quedar paralizado”, sostuvo.