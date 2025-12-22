El diputado nacional por la provincia de La Pampa, Martín Ardohain, analizó para Canal E el tratamiento del Presupuesto 2026, el régimen de incentivo a las inversiones (RIMI), las retenciones al agro y la reforma laboral.

Sobre el Presupuesto 2026, Martín Ardohain sostuvo que el escenario político cambió tras el respaldo electoral al Gobierno: “A partir del 26 de octubre que el Gobierno Nacional tuvo un respaldo muy muy importante de la gente, ahí cambió totalmente el ánimo y la constitución de la cámara de Diputados”. También agregó que hoy el oficialismo “puede hacer la reforma y lograr un presupuesto en equilibrio”.

Los puntos del presupuesto que causaron controversia

Sin embargo, cuestionó el manejo del denominado artículo 11, que incluía temas sensibles como discapacidad y previsional: “El Gobierno mete en el artículo 11 estas dos modificaciones de ley que no tenían que estar ahí porque eran dos leyes que habían sido ratificadas por el Congreso”. Además, criticó el desenlace parlamentario: “Después lo vimos todo a las 3 de la mañana cuando el Gobierno Nacional mete las tres propuestas para los auditores generales de la Nación y termina votando con el kirchnerismo”.

En ese sentido, Ardohain advirtió: “Si el socio del Gobierno va a ser el kirchnerismo, bueno, yo creo que es una llamada de atención o una alarma muy importante para la Argentina”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no es el vale todo y no está todo permitido”.

El sistema de inversiones que deja afuera a las PyMEs

Por otro lado, explicó por qué el RIMI, tal como está planteado, deja afuera a gran parte del entramado productivo del interior: “Cuando el mínimo para inversión son 150.000 dólares, bueno, acá en La Pampa dejás al 99% de las PyMEs afuera”. En este contexto, señaló: “Una empresa mediana de 100, 200 vacas no tiene posibilidades de reinvertir 150 mil dólares, eso no es real”.

En este sentido, el entrevistado comentó que, “si vos querés pagar el alquiler del campo, pagar todos los servicios y vivir, no tenés capacidad de reinvertir, entonces esos montos no son reales para las PyMEs”, por lo que reclamó que los pisos de inversión sean más bajos.

Respecto a las retenciones, lo calificó como un reclamo histórico: “La retención es una lucha que venimos desde años luchando por una baja”. Y valoró la actual reducción, aunque marcó límites: “Bienvenido esta baja de retenciones, bienvenido que el Presidente entienda al sector, pero lo serio sería que esto se hiciera por ley”.