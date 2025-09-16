Martín Burgos: “El gobierno no negoció absolutamente con las provincias y ahora se lo cobran"

En diálogo con Canal E, el economista Martín Burgos afirmó que el gobierno de Javier Milei mantiene un discurso rígido mientras busca contener el gasto, lo que profundiza la falta de acuerdos con las provincias.

Ajuste encubierto y contradicciones entre discurso y números

Para Burgos, el mensaje presidencial fue cuidadosamente calibrado para mostrar flexibilidad, pero no representa un verdadero giro político. “Me parece que fue todo muy actuado”, opinó. Según explicó, el presidente mantiene inalterable su compromiso con el superávit: “Se va a agarrar de ese mástil hasta el final”.

Sin embargo, el especialista advierte un desfasaje evidente entre el discurso y el contenido del presupuesto. “Vemos algunos aumentos mínimos, pero la caída en la obra pública es del 80% respecto a 2023”, señaló. Asegura que el presupuesto exhibe una política restrictiva que choca con las necesidades de las provincias y con el mensaje que el oficialismo intenta proyectar tras la derrota electoral.

“Hay una gran contradicción entre el discurso y el presupuesto, que es algo que se empezó a trabajar en junio”, expresó. Subrayó además que las proyecciones macroeconómicas son inverosímiles: “Proyectan para diciembre de 2026 un dólar más barato que el actual, lo cual es medio absurdo”.

Tensiones con los gobernadores y falta de negociación política

Burgos también advirtió que el gobierno no podrá sostener un esquema fiscal de ajuste sin pagar un alto costo político. “Para gobernar tenés que gastar, tenés que hacer obras públicas”, dijo, remarcando que la reducción drástica del gasto genera tensiones crecientes con los mandatarios provinciales.

“Mientras el gobierno nacional no hacía nada, los gobernadores y los intendentes tenían que poner la cara y muchas veces hacerse cargo ellos mismos de las obras públicas”, criticó. Para el economista, esta desconexión con las necesidades territoriales puede costarle caro al oficialismo: “Ahora las provincias se lo cobran”, sentenció.

Además, Burgos anticipó que la disputa electoral se intensificará en las provincias. “En 20 de las 24 jurisdicciones va a ser una disputa entre los gobernadores y La Libertad Avanza”, aseguró. Subrayó que la falta de acuerdos estratégicos pone en riesgo la gobernabilidad y la aprobación del presupuesto.

Frente a este panorama, el mensaje del superávit como argumento de autoridad fiscal pierde fuerza ante una realidad política más compleja. “Es imposible volver a niveles de gasto como los de 2023 si no se sacrifica el equilibrio fiscal”, concluyó.

