Martín Epstein advirtió en “QR!”: “El salario viene perdiendo todos los meses” y puso en duda la supuesta recuperación del poder adquisitivo

En una entrevista en el programa “QR!” de Canal E, el periodista económico Martín Epstein cuestionó la interpretación oficial sobre la evolución reciente de los salarios y advirtió que la aparente recuperación de un mes no modifica la tendencia general de caída del poder adquisitivo.

Durante el diálogo con el conductor Pablo Caruso, Epstein puso el foco en la relación entre salarios e inflación y sostuvo que los ingresos vienen perdiendo de forma sostenida.

Los salarios le ganaron a la inflación en abril según el INDEC

“El salario pierde todos los meses, o va a perder de manera progresiva”, afirmó al analizar el comportamiento del ingreso real en la Argentina.

Una mejora puntual que no cambia la tendencia

Epstein explicó que los datos correspondientes a abril muestran una leve recuperación del salario promedio en términos reales, es decir, una mejora por encima de la inflación en ese mes puntual.

Sin embargo, aclaró que ese movimiento no altera el panorama general, ya que los salarios suelen recuperarse parcialmente pero sin compensar las pérdidas acumuladas en períodos anteriores.

“Es un salario que viene en un efecto bastante particular, porque en general todo lo que se pierde después no se recupera completamente”, señaló durante la entrevista. En ese sentido, remarcó que el comportamiento del salario real está condicionado por la dinámica de las paritarias, que en muchos casos quedan rezagadas frente a la inflación.

Debate por el índice de inflación y la medición de ingresos

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue la forma en que se mide la inflación en la Argentina. Epstein señaló que la canasta de consumo utilizada para calcular el índice de precios podría estar desactualizada, lo que impacta en la lectura de la relación entre salarios e inflación.

Según explicó, una actualización del IPC podría modificar algunos resultados estadísticos, aunque no revertiría la tendencia de fondo del deterioro del poder adquisitivo.

El periodista también analizó el esquema económico general y afirmó que la estrategia de reducción de la inflación tiene como contracara una presión directa sobre los ingresos.

En ese marco, sostuvo que el salario funciona como una de las principales variables de ajuste dentro del programa económico, lo que explica la pérdida del poder de compra de los trabajadores. “Para el Gobierno, bajar la inflación está atado directamente al deterioro del ingreso”, planteó.

Sin señales claras de recuperación sostenida

Hacia el cierre de la entrevista, Epstein advirtió que una mejora aislada no implica un cambio de ciclo en la economía.

En ese sentido, indicó que para que exista una recuperación real del salario sería necesario un cambio más profundo en la dinámica inflacionaria y en el nivel de actividad económica.

LB