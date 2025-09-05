Martín Sandoval: “La curiosidad y la humildad son el motor del aprendizaje”

En diálogo con Canal E, el especialista en mercado Martín Sandoval analizó los principios que guían el liderazgo en Mercado Libre, tomando como referencia una reciente entrevista al CEO Ariel Szarfsztein.

Cultura, talento y liderazgo sin ego

Mercado Libre ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más valiosas de América Latina, y mucho de ese éxito se debe a su filosofía interna. Según explicó Sandoval, “el factor humano es la clave”, y esa es la primera de las 10 ideas que sintetizan el pensamiento de su CEO.

“La dimensión humana de trabajar con gente que no está inscrita en ningún lado fue un aprendizaje enorme”, destacó el especialista, haciendo énfasis en el valor que la compañía le otorga al capital humano, más allá de títulos o credenciales formales.

Entre los pilares que identificó, Sandoval subrayó la importancia del aprendizaje en equipo, la cultura de acción y la alineación de valores entre los colaboradores. También remarcó que para Ariel Szarfsztein es fundamental contratar desde el inicio a personas que encajen con la cultura de la empresa.

“La curiosidad y la humildad son el motor del aprendizaje”, citó Sandoval, afirmando que salir de la zona de confort es necesario para el crecimiento individual y colectivo dentro de la organización.

Tecnología propia y visión regional

Un aspecto clave del crecimiento de Mercado Libre es su apuesta por el desarrollo tecnológico interno. “Solo si éramos dueños de cada línea de código podíamos mejorarlo al infinito”, resaltó Sandoval, destacando la importancia que le da la empresa a crear su propia infraestructura digital.

Este enfoque no solo requiere inversión en software, sino también en la contratación de perfiles altamente calificados. Por eso, Mercado Libre tiene un equipo de reclutamiento entrenado específicamente para atraer talento en tecnología.

Otro eje de la estrategia es el foco regional: la compañía concentra su crecimiento en Latinoamérica, con una fuerte apuesta a la inteligencia artificial aplicada y a la capacidad de sus empleados para reaprender.

El cierre de la filosofía de liderazgo es también uno de sus puntos más llamativos: “Liderar sin obsesionarse por la impronta personal”, destacó Sandoval, afirmando que, “el ego no tiene lugar en la construcción colectiva de una empresa exitosa”.

En ese sentido, todos los roles —desde el CEO hasta el último programador— tienen un valor dentro de la estructura. El liderazgo en Mercado Libre no se trata de imponer, sino de generar condiciones para el desarrollo conjunto.



