Martín Sandoval: "Los hombres ocupan el 90% de las posiciones gerenciales número uno"

En diálogo con Canal E, el consultor laboral Martín Sandoval analizó el notable recambio de CEOs en lo que va del año y explicó qué habilidades y perfiles predominan en la nueva camada de líderes corporativos.

Aceleración en los cambios y nuevos perfiles ejecutivos

“El 2025 tiene la característica de un aceleramiento del recambio de gerentes generales”, destacó Martín Sandoval, y agregó que “el número ya asciende a más de 70 CEOs reemplazados” en grandes compañías de la Argentina. Según explicó, este fenómeno responde a tres grandes razones: estrategia, ajustes y ventas. “Muchas empresas diversificaron su portafolio de productos y servicios y salieron a buscar nuevos ejecutivos”, sostuvo.

Los sectores más dinámicos en estos cambios fueron salud, seguido por energía, banca y finanzas, agro, servicios, logística y transporte, consumo masivo, minería, automotriz, comercio y retail. “Estamos hablando de compañías grandes, que mueven parte de la economía privada del país”, subrayó.

Sobre los orígenes de los nuevos líderes, Sandoval explicó: “Casi el 26% de los CEOs estudiaron Administración de Empresas”, y les siguen carreras como Ingeniería, Contabilidad y Finanzas, Economía, Comercialización y Abogacía. Sin embargo, destacó que en sectores como tecnología, minería o petróleo, “las ingenierías van por delante”.

También se observan cambios en la procedencia de los nuevos directivos: “Algunas empresas buscan frescura e incorporan talentos externos, incluso de otros rubros”, explicó Sandoval. “No necesariamente alguien de consumo masivo debe venir del mismo sector”, ejemplificó.

Habilidades blandas, IA y el desafío de la diversidad

Consultado sobre las competencias más demandadas, Sandoval indicó que “las habilidades técnicas siguen siendo importantes, incluida la inteligencia artificial”, pero enfatizó que hoy “las habilidades blandas son igual o más relevantes”. En ese sentido, detalló: “La capacidad de escucha, la empatía, el liderazgo emocional e integrador, y el trabajo en equipo son clave para la gestión actual”.

Finalmente, el consultor hizo foco en la falta de equidad de género en los altos mandos. “Los hombres ocupan el 90% de las posiciones gerenciales número uno”, señaló. Aunque hay algunos avances en sectores como hotelería, hospitalidad, el mercado de lujo y museos, Sandoval fue contundente: “Hay mucho trabajo por hacer en términos de integración”.



