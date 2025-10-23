Martín Simonetta: “En un país inestable como Argentina, los resultados electorales son determinantes de los escenarios futuros”

El economista, Martín Simonetta, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el escenario político y económico de Argentina ante las elecciones de medio término, el impacto que podrían tener los resultados sobre el dólar y la gobernabilidad, y el papel estratégico que desempeña Estados Unidos en la región.

“En un país inestable como la Argentina, los resultados electorales incluso de medio término son determinantes de los escenarios futuros”, afirmó Martín Simonetta, al destacar la relevancia del clima electoral sobre las decisiones económicas.

Qué importancia se le da a las elecciones parlamentarias en otra parte del mundo

Asimismo, explicó que en otros contextos, los comicios legislativos no tendrían efectos tan profundos: “Por eso es tan importante una elección parlamentaria que en un país desarrollado sería no intrascendente, pero sería algo de rutina para hacer un ajuste para un lado y para el otro, pero ajuste en términos políticos. Pero acá sin embargo se juega algo muy importante y bueno, pero tenemos que ver cuáles son los resultados, que no lo sabemos”.

Sobre los posibles escenarios post-electorales, Simonetta agregó: “Los escenarios más probables, según los expertos en la temática, yo no lo soy, tampoco se puede creer tanto en las encuestas, pero parecería que estaría más cerca a algo intermedio, pero tampoco podemos afirmarlo esto”.

La necesidad de un nuevo esquema cambiario

A su vez, advirtió que, sea cual sea el resultado, el Banco Central deberá modificar su política cambiaria: “Lo que sí está claro que en cualquier escenario que sea, va a haber que dejar de asignar recursos a mantener un dólar tan pisado como está en la actualidad, ya sea por una cuestión de intervención abierta en el mercado o también a través de la política de encajes altos”.

En ese sentido, el economista señaló: “Deberíamos esperar que si el Banco Central deja de intervenir en el mercado y vender dólares baratos, el dólar vaya a un precio más de mercado que no sabemos tampoco cuál va a ser, y hay que ver también si se va el temor, la incertidumbre preelectoral y demás”.

Uno de los temas centrales del análisis fue la relación con Estados Unidos. En este sentido, explicó que el país norteamericano “ha apostado fuerte a la Argentina, y Estados Unidos claramente no quiere tener un Vietnam financiero en América del Sur, con lo cual está jugando mucho y tampoco quiere apostar tanto”.