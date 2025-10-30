Martín Simonetta: “Es fundamental la salida completa del cepo para que Argentina reciba inversiones”

El economista, Martín Simonetta, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el panorama económico y político de Argentina tras las elecciones legislativas y destacó que el país atraviesa un momento clave para definir su rumbo.

Martín Simonetta sostuvo que, pese a la euforia posterior a los comicios, aún falta tiempo para comprender en profundidad el sentido del voto: “Creo que estamos todos analizando, y nos falta un poco de tiempo para llegar a conclusiones respecto de qué pasó el domingo”. Además, resaltó que, “tenemos más preguntas que respuestas, y estamos analizando datos, números, consultando. Por ejemplo, el impacto de la boleta única, el préstamo de Trump, o si la gente votó la baja inflación”.

Todavía no hay certezas sobre lo que significa el resultado electoral

En ese sentido, consideró que, “claramente estamos en esta nueva era”, y que las próximas semanas serán determinantes para saber “si el apoyo es incondicional de largo plazo o más resultadista y de un plazo más corto”.

Al referirse al escenario económico, Simonetta llamó a poner en pausa el entusiasmo electoral y mirar los fundamentos reales. “Creo que es importante dejar que pase un poco el entusiasmo para enfriar y analizar fríamente dónde estamos, realmente los fundamentos económicos”, señaló.

Las consecuencias del dólar barato

Asimismo, insistió en que el tipo de cambio actual debe analizarse en función de su sostenibilidad: “En general, a los políticos les entusiasma el dólar barato, pero se van acumulando déficits y la salida puede ser más complicada”.

Sobre una posible segunda etapa de la eliminación del cepo cambiario, el economista comentó: “No sé, no estoy seguro de que venga, pero creo que sería un aspecto importante”. Y agregó: “Es fundamental la salida completa del cepo para que Argentina reciba inversiones, porque nadie entra donde no puede salir”.

Luego, manifestó que la eliminación del cepo permitiría capitalizar el momento político y económico que atraviesa el país. “Este es el momento para que entren las inversiones, el momento de mayor tranquilidad, mayor serenidad, de euforia en el sentido del incremento de los valores de los activos”, afirmó.