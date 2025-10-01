Maximiliano Basílico: "El café es un negocio que compramos en dólares y vendemos en pesos"

En diálogo con Canal E, Maximiliano Basílico, empresario del rubro cafetero, explicó los retos estructurales que enfrenta el sector en la Argentina.

El desafío de importar en un mercado inestable

"Desde la pandemia a esta parte, este es un negocio que históricamente compramos en dólares y vendemos en pesos", explicó Basílico al ser consultado por la situación del rubro en el Día Mundial del Café. En un país con volatilidad cambiaria, ese desbalance entre moneda de compra y de venta impacta directamente en la rentabilidad del sector.

El empresario recordó que el café es un insumo 100% importado, mayoritariamente desde Brasil, pero también desde países como Colombia, Etiopía o Ruanda. "Esto hace a que dependamos de varias cuestiones climáticas de origen y monetarias de cambios en nuestro país", señaló.

A diferencia de años anteriores, la situación en 2025 muestra una leve mejora. "Hoy traer café o cualquier insumo se ha simplificado mucho. No tenemos problemas de importación y exportación", aseguró, aunque alertó por un nuevo frente: el precio del crudo internacional. "Tuvimos más de un 70% de incremento en la materia prima en el último año", detalló.

Consumo estancado y producción nacional incipiente

Pese a los problemas macroeconómicos, el consumo de café no cayó en términos generales. Sin embargo, tampoco crece: "Argentina no incrementa su consumo de la bebida desde el año 2015", remarcó Basílico. En términos de café verde —la materia prima—, las importaciones rondan entre 27 y 30 millones de kilos anuales, una cifra que se mantiene estable hace casi una década.

"Argentina consume un kilo per cápita de café por año. Es el consumo histórico y no crece de ninguna manera", sentenció. Como referencia, señaló que países como Finlandia consumen hasta 14 kilos per cápita, en contraste con los 14 kilos de yerba mate que se consumen localmente.

Consultado sobre la posibilidad de producir café en territorio nacional, el empresario fue claro: "La realidad es que no es impensado, lo que es improductivo quizás". Aunque mencionó pequeños emprendimientos en Tucumán, explicó que la falta de infraestructura, experiencia y condiciones climáticas limitan seriamente la viabilidad del cultivo a gran escala.

Finalmente, hizo énfasis en la alta dependencia del mercado brasilero: "El 90% del café que consumimos en Argentina es de origen brasilero, y ese país regula el precio". Además, explicó cómo los fenómenos climáticos en esa región —sequías, heladas, granizo— disparan los costos, llevando bolsas de café de USD 200 a más de USD 550 en tan solo un año.