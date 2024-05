Mercado inmobiliario: qué debería ocurrir para que se dé una normalización del crédito hipotecario

En cuanto a lo que se refiere al mercado inmobiliario hay grandes expectativas de que se pueda normalizar de la mano de los créditos hipotecarios, que si bien ya tiene varias consultas, aún no está vigente. En función de desarrollar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos.

“Es una gran noticia que volvamos a tener en la República Argentina una herramienta tan elemental como es la posibilidad de acceder a un crédito a ser pagado a 30 años para poder acceder a la vivienda propia”, comentó Damián Tabakman. “Esto es algo que existe en todo el planeta, incluyendo los países de la región en latinoamérica y en Argentina tuvimos créditos hipotecarios, durante los últimos 30 años, muy pocas veces”, agregó.

La herramienta del crédito hipotecario aún no está vigente

Posteriormente, Tabakman planteó: “Por ahora hay señales indirectas, gente consultando en las páginas web de los bancos y en las sucursales hay decenas de miles”. Luego, manifestó que, “transacciones no hay ninguna todavía porque no está vigente, no se sabe qué día se empezará a poder presentar formalmente las solicitudes”.

La normalización del mercado inmobiliario está ligada a los aspectos macroeconómicos

“La normalización del sector va de la mano directamente de la normalización de Argentina en sus principales aspectos macroeconómicos y en ese camino estamos yendo”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno está haciendo enormes esfuerzos con mucha convicción y el sector empresarial también apoyándolo, pero sí es cierto que todavía falta bastante”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos señaló: “Seguimos teniendo una inflación que es muchísimo más alta que la que tienen los uruguayos, los paraguayos o los chilenos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en esos países que tienen una inflación de un dígito anual y no mensual, hay crédito hipotecario y la gente con tranquilidad se endeuda a 20 años y paga la cuota sin ningún problema”.

A modo de cierre, Tabakman expresó: “Mientras tengamos esta inflación, no se espera una normalización del mercado inmobiliario de la mano del crédito hipotecario tan inmediata”.