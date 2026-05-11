Mercado de granos: “Es una semana para estar con el cinturón ajustado, es una semana muy intensa para el agro”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, evaluó que el mercado internacional de granos atraviesa una semana clave marcada por factores climáticos, geopolítica y expectativas comerciales.

“Es una semana para estar con el cinturón ajustado, porque es una semana muy intensa para el agro”, afirmó Germán Iturriza al analizar el escenario global. En primer lugar, destacó el impacto positivo que dejó el cambio climático reciente en Argentina para acelerar la cosecha.

Buen trabajo de la cosecha en la última semana

“Tenemos el post-frente frío, el post-entrada del aire polar y, obviamente, la famosa ciclogénesis”, explicó. Y agregó: “Esto nos permitió generar cierta estabilidad en la atmósfera para trabajar una semana a pleno con la cosecha”.

Según indicó Iturriza, se espera un fuerte movimiento logístico durante los próximos días, especialmente hacia la zona portuaria del Gran Rosario. “Semana logística a full en Argentina”, resumió. Además, proyectó: “Vamos a tener un avance de soja en la cosecha importante, un 15, un 20%”.

Ciertas zonas presentan complicaciones para empezar la cosecha

Sin embargo, aclaró que todavía hay complicaciones en parte del sur bonaerense. “Todavía no está lista para ser cosechada”, señaló sobre algunas áreas afectadas por siembras tardías y excesos hídricos.

El segundo gran eje de atención para el mercado será el informe mensual del USDA, previsto para el martes 12 de mayo. “Es uno de los reportes más importantes del año”, sostuvo el entrevistado.

Asimismo, explicó que el mercado espera cambios fuertes en producción para la campaña 2026/27 en Estados Unidos. “Hay una perspectiva, hay una idea del mercado en donde dice que si viene una muy buena producción norteamericana de soja, casi 6 millones más que el año pasado”, detalló.