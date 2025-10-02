Miguel Chej Muse: “En el futuro vamos a tener jubilados que ya no sean propietarios”

En diálogo con Canal E, el desarrollador inmobiliario Miguel Chej Muse analizó la crisis habitacional que afecta a los adultos mayores y advirtió que el futuro inmediato podría dejar sin vivienda a miles de jubilados propietarios.

Jubilados propietarios, pero al límite del desahucio

“El 80% de los propietarios de la Ciudad de Buenos Aires tiene más de 60 años”, afirmó Chej Muse, al subrayar que la mayoría de quienes hoy poseen una vivienda son adultos mayores con ingresos bajos, muchas veces dependientes de jubilaciones mínimas.

“Lo que nos preocupa sobremanera es que en el futuro vayamos a tener jubilados que ya no sean propietarios”, alertó, anticipando un escenario crítico si no se adoptan medidas que contemplen las particularidades de esta franja etaria. “Si no pueden mantener las unidades, van a dejar de serlo. Van a vender, se van a achicar y quién sabe cuánto puede sostener esa situación”.

El entrevistado recordó que durante el debate por la Ley de Alquileres en 2022 se visibilizó un dato clave: la mayoría de los propietarios no eran grandes inversores, sino jubilados que necesitaban complementar ingresos. “Eran señores que complementaban su mala jubilación con el esfuerzo de toda su vida”, explicó.

Achicarse, convivir o esperar una herencia: las tres salidas actuales

Frente a este contexto, Chej Muse describió tres caminos posibles para los adultos mayores:

1. Vender la vivienda grande y achicarse para obtener algo de liquidez.

2. Irse a vivir con hijos o nietos para reducir costos.

3. Mantener lo que se pueda esperando que los jóvenes accedan por herencia.

“Una vía es esa: achicarse cambiando por menos metros y quedarse con un poquito de efectivo en la mano como un resguardo”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una decisión muy difícil desde lo emocional.

Para acompañar ese proceso, recomendó siempre contar con un profesional del rubro: “Les recomendamos que se asesoren con un corredor inmobiliario matriculado, porque la función del corredor tiene mucho de psicología, de acompañamiento, no solo es una transacción”.

Al mismo tiempo, destacó un fenómeno creciente en la Ciudad de Buenos Aires: “Hay más adultos mayores viviendo con los nietos o los hijos porque los jóvenes no pueden alquilar ni comprar”, explicó, sumando que muchos gastos como expensas y servicios se vuelven imposibles de afrontar sin compartir hogar.

El experto también advirtió que muchas jubilaciones no alcanzan para cubrir el mantenimiento mínimo de una propiedad: “Estamos viendo muchos adultos mayores que siguen trabajando o alquilan propiedades para complementar sus ingresos”.

Por último, valoró positivamente la derogación de la anterior Ley de Alquileres: “La nueva ley permitió más libertad entre propietarios e inquilinos y trajo más ofertas al mercado”, concluyó.

