Miguel Ponce: “Estamos asistiendo a un reseteo del orden mundial”

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, abordó la escalada de conflictos, el auge de los metales preciosos como refugio y el giro militarista de Europa como señales de un profundo cambio del sistema económico y político global.

Metales preciosos en alza y clima prebélico en Europa

La tensión internacional por los conflictos bélicos y las disputas comerciales ha generado una fuerte revalorización de los metales preciosos. Según Ponce, esta suba es reflejo de una creciente percepción de inseguridad global.

“Récord histórico del valor del oro, ya llegando a los 3.860, el platino superando los 1.600... lo mismo con la plata y el paladio”, precisó el analista, aludiendo al comportamiento clásico de estos activos como refugio de valor en tiempos de incertidumbre.

En paralelo, se multiplican las señales de preparación para un eventual conflicto militar. Ponce destacó que “Francia alistó todos sus hospitales y Alemania propuso armar una Reserva Nacional de Comida con ravioles, lentejas y salchichas enlatadas”, en un contexto que remite al clima de la Guerra Fría.

“Alemania está rompiendo décadas de pacifismo y vuelve a ser la principal potencia militar de Europa”, alertó, detallando que el país planea duplicar su infraestructura de búnkers y relanzar un sistema de reclutamiento militar obligatorio para hombres y voluntario para mujeres.

A la vez, el economista remarcó la creciente militarización de la región: “Polonia inició maniobras preventivas y cerró parcialmente su espacio aéreo ante la amenaza rusa”, explicó, y subrayó que el conflicto en Ucrania dejó de ser un problema localizado para convertirse en una amenaza real para toda Europa.

Fin del orden global: BRICS, dólar y crisis de organismos internacionales

Ponce fue más allá al afirmar que estamos frente a una transformación estructural del sistema económico global. “Estamos asistiendo a un reseteo del orden económico y político que conocimos”, sostuvo, y explicó que las estructuras multilaterales que definieron la posguerra —como la ONU, la OMS o la OMC— están en crisis o perdiendo relevancia.

Esta transformación se da en un contexto de avance de nuevos polos de poder económico. “Veo avanzar muy rápidamente el tema de los BRICS ampliados y todo lo que eso implica en términos de amenaza a la hegemonía del dólar”, advirtió.

Incluso citó declaraciones de Donald Trump: “Trump dijo que si el dólar dejaba de ser la principal moneda, era como que Estados Unidos perdiera una guerra”, recordó Ponce, para dimensionar la magnitud de esta disputa geoeconómica.

Finalmente, el especialista trazó un panorama preocupante sobre el futuro inmediato: “No podés agravar una economía mundial enfriada con más gasto militar”, sentenció, y agregó que “los pueblos van a exigir que no se afecten los presupuestos sociales por el crecimiento del gasto en defensa”.