Miguel Ponce: “Hay una suerte de tablero en el mundo hoy en el que Trump está fijando unas nuevas reglas de juego”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió al escenario internacional que ingresa en una fase de alta volatilidad geopolítica de cara a 2026.

“Hay una suerte de tablero en el mundo hoy en el que Trump está fijando unas nuevas reglas de juego”, afirmó Miguel Ponce. Además, señaló que se trata de “groseras nuevas reglas de juego en el marco del reseteo global”.

Estados Unidos y el apoderamiento del petróleo venezolano

Uno de los focos centrales fue Venezuela y la decisión de Estados Unidos de intervenir en la comercialización de su petróleo. En este contexto, explicó que, “unos 50 millones de barriles de crudo irían desde Venezuela a Estados Unidos”, lo que abre interrogantes sobre el destino de esos recursos y su impacto geopolítico.

“Mucho de eso se pregunta a uno si no es lo que estaba enviando básicamente Venezuela a China”, señaló Ponce, quien luego recordó que, “China era el comprador, mejor dicho, el que recibía el 80% de la exportación venezolana de hoy”, como forma de pago de un préstamo “superior a los 60.000 millones de dólares”.

Según desarrolló, la clave no es solo energética sino estratégica: “Tenemos que analizar el hecho de no proveer de insumos a, entre comillas, enemigos de los Estados Unidos de hoy”.

El surgimiento de la diplomacia de la fuerza

El entrevistado advirtió que el mundo está ingresando en una etapa donde los consensos multilaterales pierden vigencia. “Qué derecho internacional, qué carta de Naciones Unidas, todo eso ya pasó al pasado”, sostuvo, y agregó: “A partir de ahora, obviamente la diplomacia que se expresa es la diplomacia de la fuerza”.

En ese marco, ubicó el caso de Groenlandia como un punto crítico del nuevo orden global. “Groenlandia solamente es un tema geopolítico”, explicó, al detallar que su subsuelo contiene “uranio, petróleo, gas natural y los dos mayores yacimientos conocidos de tierras raras”.