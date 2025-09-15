Miguel Ponce: “La mezcla de geopolítica, tasas de interés y metales en alza está generando un escenario de máxima incertidumbre"

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio internacional Miguel Ponce advirtió que la combinación de conflictos bélicos, decisiones financieras y tensiones geopolíticas está generando un escenario global de "recesión con inflación".

Escalada bélica, tasas de interés y un mundo en vilo

La tensión internacional no solo se percibe en Medio Oriente y Ucrania, sino también en los mercados financieros, marcados por la inminente decisión de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

"Algunos le han puesto el título de las semanas de los bancos centrales", sostuvo Ponce, y explicó que estas decisiones podrían modificar drásticamente "el precio de los commodities y, principalmente, de los metales como el oro y la plata".

Además, la situación se agrava por la dimensión política de los enfrentamientos: "Este fin de semana hubo drones sobre Rumanía, citación de embajadores rusos en Londres y Bucarest, y Polonia permitió el movimiento de tropas de la OTAN", explicó el analista.

Para Moscú, estos movimientos son una provocación: "Rusia dice que todo esto es una gran mentira, que se genera rusofobia y que ellos son los amenazados por la OTAN", añadió.

Mientras tanto, se están dando cambios económicos importantes entre potencias: "Rusia comienza un trueque con China, autos por energía, algo que no se veía desde hace años", detalló.

Simultáneamente, se destraban conflictos con Estados Unidos: "China le vende TikTok a EE.UU. y eso relaja a los mercados; están subiendo las tecnológicas", explicó.

Inflación global, recesión y consecuencias para Argentina

Ponce destacó que la crisis también alcanza a Estados Unidos, que enfrenta "una situación laboral complicada e inflacionaria". "Muchos comienzan a hablar de que EE.UU. entraría en algo muy parecido a lo que nosotros ya estamos: recesión más inflación. O sea, reciflación", afirmó.

Esa tendencia, aclaró, se reflejará en los datos que se conocerán antes de las elecciones en Argentina: "El sendero de descenso inflacionario se ha frenado y el mes que viene, cuando conozcamos el índice, seguramente va a estar por encima de los anteriores".

También advirtió sobre la falta de margen para trasladar aumentos de costos a precios: "El paso de precios no se da completamente por la recesión, pero algo sí. Y eso se va a notar en los próximos índices", pronosticó.

Además, explicó que si la Reserva Federal recorta 25 puntos, como se estima, podría iniciar un ciclo de reducciones hasta fin de año que afectaría a todos los sectores económicos, especialmente en países como Argentina.

"La mezcla de geopolítica, tasas de interés, especulación financiera y metales en alza está generando un escenario de máxima incertidumbre", concluyó.

