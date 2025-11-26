Miguel Ponce: “Se está acelerando este reseteo que nos lleva tal vez de una suerte de unipolaridad a una multipolaridad”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en diálogo con Canal E, analizó el acelerado reacomodamiento de poder entre China, Estados Unidos y Rusia, un fenómeno que, según sostuvo, está transformando el mapa global y repercute directamente en América Latina.

Miguel Ponce afirmó que, “se está acelerando este reseteo que nos lleva tal vez de una suerte de unipolaridad a una multipolaridad o si te gusta más puntualmente, una tripolaridad”.

El comportamiento de los imperios

Asimismo, explicó que los grandes imperios están intentando reafirmar el control sobre sus áreas de influencia. “En estos momentos se está manifestando un tiempo en el cual los imperios quieren hacer valer y ser respetados en sus áreas de influencia”, señaló.

Para Ponce, los tres conflictos donde esto se observa con mayor claridad son “Ucrania, Venezuela y Taiwán”. En ese sentido, describió la lógica de cada actor: “Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela, pero también impedir la influencia de China en Brasil, en Colombia, etcétera. Rusia entiende que su seguridad estaría afectada si no se llega a un acuerdo en el cual tal vez Ucrania entre a la Unión Europea, pero no a la OTAN. China acaba de darle un ultimátum a Japón, pero también quiere mantener su influencia en Corea, en la India, etcétera”.

El nuevo objetivo de Estados Unidos

A su vez, sostuvo que en los próximos días podría concretarse un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, mediado por enviados de la Casa Blanca: “El secretario del Ejército y el yerno de Trump van a tratar de repetir lo que fue el acuerdo de Gaza”.

Según detalló el entrevistado, ya se consensuaron “19 puntos que reemplazan los 28 iniciales que habían originado el ultimátum de Estados Unidos a Ucrania”, y subrayó que Volodímir Zelensky “acaba de dar una media aceptación”.

Luego, manifestó que Estados Unidos tiene urgencia en cerrar este capítulo: “Quiere acelerar su participación en resolver el tema en su área en Latinoamérica, pero también meterse en el polvorín que hoy es la problemática de Taiwán”.