El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en contacto con Canal E, advirtió que la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington “fue un acto de sumisión sin resultados concretos” y cuestionó la falta de definiciones en materia comercial y financiera.

Miguel Ponce señaló que los anuncios previos al encuentro fueron exagerados: “Hubo muchos anuncios previamente donde nos adelantaban hasta los porcentajes que iban a tener los aranceles en el intercambio comercial con Estados Unidos. Arancel cero para autos, maquinarias y cereales, menores restricciones cambiarias, inversiones billonarias en tecnología y energía, compra de deuda, cambios en gabinete, y la verdad es que hasta el momento no sólo hay más ruido que nueces, sino que me parece que las nueces vinieron amargas”.

Los dichos de Trump y su impacto en los mercados

Asimismo, recordó que los mercados reaccionaron de inmediato: “La falta de generosidad desde luego causó temores en los mercados, hizo caer las cotizaciones de los bonos y las acciones argentinas casi de manera inmediata”.

Sobre el tono del encuentro, Ponce planteó: “Si yo tengo que interpretar lo actitudinal del día de ayer, es la mayor humillación que un presidente argentino haya sufrido en el Salón Oval, pero ni siquiera siendo el Salón Oval, en esa mise en scène que hicieron puesta ahí con todo el periodismo presente y el presidente argentino actuando casi como una mascota o como parte del decorado, la verdad es que muy preocupante”.

Y agregó: “Los mercados lo han hecho correctamente, pese a los intentos de Patricia Bullrich y de Caputo de decir que había una mala interpretación, el presidente de los Estados Unidos hasta se vio obligado a salir a aclarar que había hablado él de las elecciones de medio término”.

Críticas al accionar de Donald Trump

El especialista en comercio exterior criticó la retórica estadounidense y el doble estándar en materia comercial: “Este es un tema que en algún momento hay que empezar a desentrañarlo, porque anda girando una suerte de hipocresía, te apoyo si no haces lo que yo hago. Yo pongo aranceles, yo compro porcentajes de empresas privadas, yo aplico el proteccionismo al mango, pero si apareciera alguien que hace lo que yo hago, no lo apoyo”.

En este sentido, comentó: “Empezamos hablando de un libre comercio entre Estados Unidos, que más de una vez hablamos del imposible, que era eso el delirio, que era plantear un acuerdo de libre comercio. Después íbamos a lograr que nos bajaran los aranceles con los que estamos castigados, digo, el acero y el aluminio, tampoco esto ha ocurrido”.