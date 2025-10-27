Miguel Ponce sobre los mercados: “La dimensión de lo que está pasando no estaba en los análisis”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió a la fuerte reacción de los mercados tras la victoria electoral del Gobierno y advirtió que el impacto positivo en el frente financiero podría venir acompañado de un deterioro en la economía real.

“Lo que estamos viendo de los mercados, si bien por supuesto todos sabíamos que un resultado de esta naturaleza iba a generar una fiesta de los mercados, me parece que la dimensión de lo que está pasando no sé si estaba tan en los análisis”, afirmó Miguel Ponce.

Las expectativas de JP Morgan

Asimismo, explicó que, “JP Morgan había adelantado temprano el detalle del escenario financiero argentino a partir del resultado electoral y el marcado respaldo político del oficialismo”.

Según detalló Ponce, “vinculaba la reacción positiva con la posibilidad concreta que el riesgo país registre una caída superior a 400 puntos en los próximos meses”. Además, añadió que, “te está diciendo que volverían a dar el riesgo país en los 650, 660 puntos, mucho menos que en el 1081. Esto es muy fuerte”.

A su vez, destacó que, “hemos ganado mucho dinero en la Argentina”, haciendo referencia a las declaraciones de inversores internacionales. “Lo dice Trump y lo dice Bessent. Hemos ganado mucho dinero en la Argentina”, remarcó.

La posibilidad de alcanzar un nuevo esquema cambiario

Sobre el impacto cambiario, el especialista en comercio exterior señaló que, “debiera producir esto que técnicamente se define como mejorar tu competitividad cambiaria”. En este sentido, explicó que, “los exportadores nuestros que venían con un nivel casi de prohibición por cómo estaba el valor del dólar, ahora podrían pensar que esto, bueno, podría alterar un poco los flujos”.

También precisó: “El dólar, el viernes andaba en 1.472, 1.450, depende de cuáles eran los dólares”. Y comentó: “Ponele que Bessent haya comprado mil millones. Algunos dicen que podría ser más, hablaban de hasta cerca de los 2.000 millones de dólares en pesos. La diferencia es abrumadora, tiene razón. Está ganando mucha plata en la Argentina”.